Top des ventes France 2024-36 : La PS5 s'offre son premier top 5 intégral depuis longtemps

[Semaine 37] Nouvelle semaine, nouveau top 5



Warhammer 40,000: Space Marine II (PS5) Astro Bot (PS5) NBA 2K25 (PS5) Star Wars Outlaws (PS5) Test Drive Unlimited Solar Crown (PS5)

La semaine 37 de 2024, du 9 au 15 septembre 2024, marque un changement assez marquant dans le classement des ventes de jeux vidéo en France, avec la domination de la PlayStation 5. Une première même si déjà les semaines passées, on sentait les joueurs PS5 pressés de jouer à de nouveaux jeux sur leur console.En effet, après plusieurs semaines où Nintendo occupait les premières places, c’est désormais Warhammer 40,000: Space Marine II qui s’empare de la tête des ventes, suivi par Astro Bot et NBA 2K25. Tous sont des jeux disponibles sur PS5.Voici le classement des meilleures ventes de la semaine, selon les données publiées par le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs) :La PS5 domine donc totalement ce top 5 hebdomadaire : on devra se rendre sur le top 3 des ventes Switch du SELL pour savoir quels sont les jeux Nintendo qui se sont vendus cette semaine : Mario Kart 8 Deluxe reste le jeu Switch le plus vendu, suivi de Super Mario Bros Wonder et Luigi's Mansion 2 HD. Pas de bouleversement par rapport à la semaine dernière, Mario Wonder et Luigi's Mansion inversant seulement leurs positions.Ce recul marque ainsi la fin d’une longue période où Nintendo tenait la majorité des places du classement. La concurrence sur PS5 s'est fait plus féroce cette semaine, notamment avec les grosses sorties de cette rentrée. Mario Kart 8 Deluxe continue toutefois, via le Top 3 Switch de prouver sa superbe longévité.Nintendo saura-t-il rebondir dans les semaines à venir face à cette montée en puissance de la PS5 ? Venez en discuter dans les commentaires ci-dessous ou sur notre serveur Discord ... ou en commentaire ci-dessous.Source : SELL