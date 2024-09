Semaine 2024-35 : Un top 5 français bousculé, Mario Kart 8 Deluxe seul représentant de Nintendo

[Semaine 35] Le top 5 de la semaine 35 est sorti ! Retrouvez le Top 5 des semaines précédentes ainsi que le top 3 par plateforme directement sur notre site https://t.co/jumOry6BWZ pic.twitter.com/yOTtlivK97 — SELL (@SELL_JeuxVideo) September 9, 2024

Le changement, c'est maintenant... dans le top des ventes de jeux vidéo en France pour la semaine 35 de 2024 : Nintendo perd quatre des positions qu'il occupait. Star Wars Outlaws fait une entrée fracassante, laissant Mario Kart 8 Deluxe comme seul représentant de la Nintendo Switch dans le top 5 français.Voici le classement des meilleures ventes de la semaine :1. Star Wars Outlaws (PS5)2. Star Wars Outlaws - Edition Gold (PS5)3. Star Wars Outlaws (XBox)4. Visions of Mana (PS5)5. Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch)C’est la première fois depuis des semaines que Nintendo n’occupe pas la majorité des places du classement hebdomadaire, laissant la série Star Wars Outlaws dominer trois des cinq premières positions, une performance salutaire pour le marché du jeu vidéo, qui bouscule l'ordre que l'on croyait établi !Mario Kart 8 Deluxe continue néanmoins de prouver sa longévité avec une cinquième place bien méritée. Ce titre plus qu'emblématique pour la Switch, sorti initialement en 2017, montre une fois de plus que les joueurs de la console ne s’en lassent pas, comme si la vente d'une Switch neuve s'accompagnait systématiquement d'un exemplaire physique de Mario Kart 8 Deluxe !Depuis le début de l'été, Nintendo régnait en maître sur le marché français, avec des tops hebdomadaires où la Switch occupait toutes les places du podium. Cependant, l'arrivée de titres très attendus sur PS5 et Xbox change la donne cette semaine. Ce basculement pourrait signaler un petit tournant dans la domination de Nintendo, mais les ventes de jeux sur la console hybride devraient rester solides grâce aux titres-phares à venir et aux hits evergreen comme... Mario Kart 8 Deluxe !Avec un seul jeu Nintendo Switch dans le top 5, on réalise soudain que le top 3 Switch a de nouveau du sens ! Les deux autres meilleures ventes de la console sont :1- Mario Kart 8 Deluxe2- Luigi's Mansion 2 HD3- Ring Fit AdventureCe classement montre à quel point la Switch est vraiment la console de tous les joueurs : MK8D est le jeu multi par excellence, aussi bien à la maison qu'en ligne, tandis que Luigi's Mansion 2 HD est le dernier grand jeu d'aventure commercialisé par Nintendo cette année. Enfin, c'est un jeu de sport qui ferme la marche, un jeu qui fleure bon les bonnes résolutions de rentrée avec l'envie pour certains de faire un peu d'exercice devant leur écran !Partagez vos impressions sur ce nouveau top et vos pronostics pour les semaines à venir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord Source : SELL