Semaine 2024-34 : Mario Kart 8 Deluxe reprend la tête avec une Switch encore et toujours en force dans le top 5 des ventes de jeux vidéo en France

Mario Kart 8 Deluxe : l'indétrônable champion

Luigi's Mansion 2 HD perd la première place mais reste solide

Les classiques Nintendo toujours dans le top

Nintendo : une domination sans partage

Cette semaine encore, le classement des ventes de jeux vidéo en France, publié par le SELL, témoigne de la domination indétrônable de la Nintendo Switch sur le marché. Pour la semaine 34 de 2024, Mario Kart 8 Deluxe reprend la première place, prouvant une fois de plus sa longévité exceptionnelle.On a décidé pour cette rentrée d'apporter un peu de changement pour notre top des ventes, surtout quand il est magnifique pour Nintendo comme c'est le cas cette semaine : nous remplaçons l'infographie du SELL par une représentation qui nous est plus propre, on espère que vous soulignerez la prouesse technique. Merci à Ceskal pour son coup de main !Voici le classement complet pour la semaine 34 du 19 au 25 août 2024 :1. Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch)2. Luigi's Mansion 2 HD (Nintendo Switch)3. Super Mario Bros. Wonder (Nintendo Switch)4. Animal Crossing: New Horizons (Nintendo Switch)5. Minecraft Nintendo Switch Edition (Nintendo Switch)En pole position, on retrouve Mario Kart 8 Deluxe, qui, après avoir cédé temporairement sa place, revient sur le devant de la scène. Ce jeu de course restera THE jeu incontournable des joueurs de la Switch. Est-ce qu'on doit cela à son gameplay addictif et ses 96 circuits depuis la mise en ligne des 6 vagues de DLC. Il est impressionnant de voir qu’un jeu sorti en 2017 peut encore dominer les ventes en 2024, surtout après plus de sept ans de présence continue dans les charts. On est ébahi, et on se demande si, un jour, un autre jeu Mario Kart pourra faire mieux que ça.Luigi's Mansion 2 HD, qui avait conquis le sommet des ventes ces dernières semaines, se retrouve en deuxième position. Un petit coup de fatigue qui n'enlève rien à l'attrait du jeu évidemment. Sorti en juin, il continue de captiver les joueurs avec son ambiance unique mêlant humour et frissons dans des niveaux pour le moins... hantés. Sa solide performance depuis sa sortie montre que le public apprécie toujours les aventures de Luigi, même en 2024, même sans la 3D qui était la grande nouveauté de cette version lors de sa sortie sur 3DS.Super Mario Bros. Wonder et Animal Crossing: New Horizons continuent de montrer leur popularité, occupant respectivement la troisième et la quatrième place du classement. Super Mario Bros. Wonder, avec son gameplay novateur et ses niveaux magiques, reste une valeur sûre pour les amateurs de jeux de plateforme, et ce d'autant plus qu'il est sorti récemment à l'automne 2023. De son côté, Animal Crossing: New Horizons, bien qu'il ne soit plus tout jeune puisqu'on l'appelle affectueusement "notre jeu du confinement", continue de charmer encore de nouveaux joueurs en 2024, notamment en période estivale évidemment, où son ambiance relaxante trouve particulièrement son public.Enfin, Minecraft Nintendo Switch Edition ferme ce top 5, preuve que même les classiques de longue date trouvent toujours leur place dans le cœur des joueurs. Ce titre, connu pour sa créativité sans fin, montre que la Switch reste une plateforme de choix pour les jeux qui traversent les générations. Il en faut pour tous les âges, et après Tears of the Kingdom la semaine dernière, c'est donc Minecraft qui a eu les faveurs du public cette semaine.Cette semaine, une fois de plus, le top 5 des ventes est entièrement composé de jeux Nintendo Switch. C'est assez rare pour le souligner encore : cela fait deux mois pleins que les charts français sont occupés par des jeux sur Switch. Il est indéniable que la console hybride de Nintendo continue de séduire un large public, même après plus de sept ans sur le marché.La question se pose plus que jamais : combien de temps encore cette domination peut-elle durer ? Les prochaines semaines nous le diront, mais pour l'instant, la Switch semble bien installée sur ce trône dans le top des ventes en France.Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord pour discuter de ce classement et partager vos pronostics pour les semaines à venir !En raison des congés, nous n'avons pas pu couvrir les 2 dernières semaines du classement, les voici pour référence :Source : SELL