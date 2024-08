Semaine 2024-31 : Luigi's Mansion 2 HD en tête avec une Switch qui domine le top 5 des ventes en France

[Semaine 31] Nouvelle semaine, nouveau top 5 !



La semaine 31 de 2024 apporte une nouvelle preuve de la domination de Nintendo sur le marché français des jeux vidéo. Le classement des ventes de jeux physiques, publié par le SELL, révèle une fois de plus un top 5 entièrement composé de titres sur Nintendo Switch.En tête de ce classement, Luigi's Mansion 2 HD continue de séduire les joueurs français, suivi par des titres incontournables de la console hybride. Voici le top 5 de la semaine 31 :1. Luigi's Mansion 2 HD (Nintendo Switch)2. Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch)3. Super Mario Bros. Wonder (Nintendo Switch)4. Princess Peach: Showtime! (Nintendo Switch)5. Animal Crossing: New Horizons (Nintendo Switch)En première place, Luigi's Mansion 2 HD confirme son succès. Indétrônable depuis sa sortie, ce jeu a trouvé son rythme de croisière dans le classement français des ventes de jeux vidéo. Luigi est vraiment le héros du moment, faisant de cette aventure un passage obligé pour les (nombreux) possesseurs de Switch.A lire aussi : notre test de Luigi's Mansion 2 HD Mario Kart 8 Deluxe reste bien installé en deuxième position. On ne vous fera pas l'affront de vous présenter ce jeu, pas plus que les suivants en fait, car l'important ici c'est que Nintendo, encore une fois, occupe les 5 places du classement des ventes de jeux physiques du marché français.Cette semaine encore, Nintendo prouve donc encore la popularité constante de la Switch, plus de sept ans après sa sortie. La console continue de s'imposer comme un refuge sûr pour les joueurs français en cette période estivale, avec des titres phares qui semblent bien installés et pas pressés de céder leur place à d'autres.L'absence des autres plateformes ne semble toutefois pas de bon augure pour le marché du jeu vidéo, mais on peut espérer que ce top des ventes physiques ne soit que la partie émergée d'un iceberg : le jeu vendu en ligne, en dématérialisé, n'est pas pris en compte dans le top français, et c'est peut-être une explication à la situation que l'on constate, le joueur Switch étant plus enclin à acheter sa cartouche qu'à acheter le jeu sur l'eShop. Surtout quand on sait l'écart de prix entre eShop et le commerce traditionnel : acheter Mario Kart 8 Deluxe en ligne n'a guère de sens, vu son prix de vente, tandis que dans le commerce, la concurrence est un peu plus vive.Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord où un top 100% Nintendo ne suscite plus aucune réaction, comme quoi on s'habitue vraiment à tout, surtout quand l'exceptionnel devient la norme !Sources : SELL