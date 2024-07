Semaine 2024-29 : un classement des ventes en France toujours dominé par Luigi's Mansion 2 HD

[Semaine 29] Nouvelle semaine, nouveau top 5

Cette semaine #PrincessPeach et #ACNewHorizons échangent leur place!



La semaine 29 de 2024 continue de démontrer la suprématie de Nintendo sur le marché français des ventes physiques de jeux vidéo. Les titres Switch occupent cette semaine encore la totalité du top 5, soulignant une fois de plus la popularité de cette console auprès des joueurs.Voici le classement détaillé, selon les données publiées par le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs) :1. Luigi's Mansion 2 HD (Nintendo Switch)2. Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch)3. Super Mario Bros. Wonder (Nintendo Switch)4. Princess Peach: Showtime! (Nintendo Switch)5. Animal Crossing: New Horizons (Nintendo Switch)Luigi's Mansion 2 HD conserve la première place qu'il n'a presque pas abandonnée depuis sa sortie. Sorti le 27 juin dernier, ce jeu d'aventure et d'exploration dans un univers hanté continue de captiver les joueurs avec ses énigmes et son ambiance unique.En deuxième position, on retrouve Mario Kart 8 Deluxe, jeu de course emblématique de la Switch, enrichi de nouveaux circuits dans un Pack additionnel qui lui permet de garder son titre de jeu incontournable sur Switch.Super Mario Bros. Wonder, en troisième position, continue de charmer avec son gameplay créatif et ses niveaux innovants. Princess Peach: Showtime! grimpe à la quatrième place cette semaine. Ce jeu, mettant en avant la célèbre princesse de l'univers Mario, séduit les joueurs avec son histoire captivante et ses mécaniques de jeu divertissantes.Animal Crossing: New Horizons persiste et signe dans ce top 5, en cinquième position. Cette simulation de vie, qui avait connu un immense succès lors de sa sortie initiale en plein confinement, continue d'attirer de nouveaux joueurs et de ravir les anciens avec ses événements saisonniers et son gameplay relaxant.Et vous, à quoi jouez-vous en ce moment ?