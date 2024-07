Semaine 2024-28 : Un nouveau top 5 des ventes de jeux vidéo en France dominé par Nintendo

[Semaine 28] Nouvelle semaine, nouveau top 5 !



Retrouvez le Top 5 des semaines précédentes ainsi que le top 3 par plateforme directement sur notre site : https://t.co/jumOry6BWZ pic.twitter.com/RerJXL4F44 — SELL (@SELL_JeuxVideo) July 22, 2024

La semaine 28 de 2024 confirme la domination écrasante de Nintendo sur le marché français des jeux vidéo. Tous les titres du top 5 sont des jeux Switch édités par Nintendo, soulignant l'engouement continu pour cette console.Voici le classement détaillé :1. Luigi's Mansion 2 HD (Nintendo Switch)2. Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch)3. Super Mario Bros. Wonder (Nintendo Switch)4. Animal Crossing: New Horizons (Nintendo Switch)5. Princess Peach: Showtime! (Nintendo Switch)Le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs) a publié le classement des ventes de jeux physiques pour la semaine 28 de 2024. Une fois encore, Nintendo réussit donc un exploit impressionnant en occupant les cinq premières places du classement. C'est d'autant plus impressionnant quand on pense que la machine qui accueille tous ces titres a près de 7.5 ans.Luigi's Mansion 2 HD, qui a fait une entrée attendue en 1e place suite à sa sortie le 27 juin 2024, conserve la première place pour la deuxième semaine consécutive. En deuxième position, Mario Kart 8 Deluxe prouve une fois de plus sa longévité. Super Mario Bros. Wonder, qui occupe la troisième place, continue de susciter l'enthousiasme des joueurs séduits par ses niveaux créatifs et innovants.Animal Crossing: New Horizons fait un retour remarqué dans le classement cette semaine en se plaçant en quatrième position. Pour les habitués de PN de longue date, ce n'est pas un jeu de la dernière pluie, et il est possible que vous ayez lâché AC depuis un moment, mais pensez donc qu'en ces semaines de vacances d'été, plusieurs milliers de joueurs découvrent le jeu sur leur nouvelle console, c'est assez réjouissant et on sait qu'ils vont passer de bons moments. On les renvoie vers nos guides, d'ailleurs, pour amasser un max de Clochettes et profiter au mieux de l'expérience Animal Crossing.A lire aussi : Animal Crossing à l'Aquarium Sea Life Paris Enfin, Princess Peach: Showtime! ferme ce top 5. Sorti en mars 2024, il n'y a pas eu beaucoup de semaines sans ce titre dans le top 5 français.Cette semaine encore, Nintendo montre donc sa vitalité sur le marché français des jeux vidéo. Avec cinq titres dans le top 5, la popularité des jeux Nintendo ne faiblit pas. Il sera intéressant de voir si cette tendance se maintiendra dans les semaines à venir, c'est possible en raison de la faible actualité et de la popularité des consoles Nintendo auprès de ceux qui ont besoin d'une console pour passer le temps pendant les vacances. Sur notre Discord , une remarque très pertinente a été proposée : le top du SELL n'est peut-être pas si représentatif que cela des ventes de jeu vidéo aujourd'hui. La raison ? Le classement dévoile le top des ventes de jeux physiques, c'est à dire tels que comptabilisés dans les boutiques utilisées par l'organisme collecteur de la donnée pour le SELL. Les ventes de jeu en ligne, importantes notamment sur les consoles de la concurrence, ne sont donc pas visibles ici.Malheureusement, ce top est le seul dont nous disposions en France, alors on se réjouira de la belle santé de Nintendo, au moins au format physique, en attendant de disposer de données globales sur la santé du logiciel de jeu tenant compte aussi bien du format physique que tu format numérique — un voeu pieu dans la mesure où Nintendo ne partage pas, notamment, ces informations. Pensez-vous que Nintendo réussira à maintenir sa domination dans le classement du SELL de la semaine prochaine ?Source : SELL