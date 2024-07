Semaine 2024-27 : Nintendo règne en maître sur le top des ventes en France

Un top 5 entièrement dominé par Nintendo

[Semaine 27] Nouvelle semaine, nouveau top 5 !



Luigi's Mansion 2 HD, une entrée fracassante mais attendue !

Une domination claire de Nintendo

La semaine du 1er au 7 juillet 2024 marque une performance remarquable pour Nintendo avec les cinq premières places du classement des ventes de jeux vidéo en France occupées par des titres Nintendo Switch.Le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs) a publié les chiffres de ventes pour la semaine 27 de 2024, et Nintendo réalise un exploit impressionnant.Voici le classement des meilleures ventes de la semaine :1. Luigi's Mansion 2 HD (Nintendo Switch)2. Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch)3. Super Mario Bros. Wonder (Nintendo Switch)4. Princess Peach: Showtime! (Nintendo Switch)5. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo Switch)Le jeu Luigi's Mansion 2 HD, sorti le 27 juin 2024, prend la tête du classement. Ce jeu d'aventure, combinant exploration et résolution d'énigmes dans un univers hanté mais toutefois charmant, a séduit les joueurs français dès sa sortie, propulsant ce titre à la première place.A lire aussi : notre test de Luigi's Mansion 2 HD sur Nintendo Switch En seconde position, on retrouve Mario Kart 8 Deluxe, un incontournable pour les fans de la Switch. Ce jeu de course reste un favori grâce à son gameplay addictif et ses 96 circuits pour ceux qui s'offrent le pass de circuits additionnel. La durabilité de ce titre, plusieurs années après sa sortie initiale, prouve son attrait intemporel, reboosté par la sortie de son DLC qui, en l'espace de 6 vagues réparties sur quelques 18 mois, a relancé l'intérêt du jeu.Super Mario Bros. Wonder se maintient à la troisième place : cette position confirme l'enthousiasme des joueurs pour la toute nouvelle aventure de Mario. Son gameplay innovant, ses niveaux créatifs pour ne pas dire déjantés, continuent d'attirer de nombreux fans.Princess Peach: Showtime!, sorti en mars 2024 et qui met en avant la célèbre princesse de l'univers Mario, occupe la quatrième position. Enfin, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ferme le classement, après quelques semaines d'absence. Ce titre résolument épique, apprécié pour son monde ouvert et ses quêtes innombrables, continue de ravir les amateurs de la série.Cette semaine démontre une fois de plus la domination de Nintendo sur le marché français des jeux vidéo. Avec cinq titres dans le top 5, la popularité des jeux Nintendo ne faiblit pas et la Switch affiche une santé presque insolente.Les prochaines semaines nous diront si cette tendance se confirme, mais pour l'instant, il semble que Nintendo continue de régner en maître sur les ventes de jeux vidéo en France.Partagez vos impressions et posez vos questions dans les commentaires ci-dessous. Pensez-vous que Nintendo va parvenir à maintenir sa pression dans le classement du SELL de la semaine prochaine ?Source : SELL.fr