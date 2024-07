Ventes US de mai 2024 : Paper Mario juste derrière Ghost of Tsushima

Chaque mois, le NPD Group diffuse quelques informations sur la performance commerciale des acteurs du jeu vidéo aux Etats-Unis d’Amérique, avec notamment les chiffres de ventes d’hardware et de software.Comme dit en préambule, Paper Mario : La Porte Millénaire , remake de l’excellent jeu GameCube sorti il y a 20 ans, sort son épingle du jeu puisqu’il est arrivé en 2e position du classement des software les plus vendus. Performance d’autant plus remarquable dans la mesure où ce jeu a seulement bénéficié d’une semaine d’exploitation – il est sorti le 23 mai dernier – et que ce classement ne prend pas en compte les ventes dématérielles de jeux Nintendo.Voici le classement des ventes de jeux dans son intégralité :1. Ghost of Tsushima – Sony2. Paper Mario: La Porte Millénaire* – Nintendo3. Call of Duty: Modern Warfare 3 – Activision Blizzard4. Helldivers II – Sony5. MLB The Show 24 – Multiple Video Game Manufactures6. Sea of Thieves – Microsoft7. Minecraft – Multiple Video Game Manufactures8. Elden Ring – Bandai Namco9. Hogwarts Legacy – Warner Bros. Interactive10. Stellar Blade – Sony11. Fallout 4 – Microsoft12. EA Sports FC 24 – EA13. Marvel’s Spider-Man 2 – Sony14. Homeworld 3 – Gearbox Publishing15. Mario Kart 8* – Nintendo16. Madden NFL 24 – EA17. Rise of the Ronin – Sony18. F1 2024 – EA19. Mortal Kombat 1 – Warner Bros. Interactive20. Dragon’s Dogma 2 – Capcom*Ne prend pas en compte les ventes en dématériel (eShop)Force est de constater que les productions Nintendo sont quasi absentes de ce classement avec seulement 2 jeux, Paper Mario donc et l’indéboulonnable Mario Kart 8 Deluxe. Pas si étonnant que ça puisque la Switch arrive gentiment mais sûrement au crépuscule de son existence. Au-delà de ça, rien de très surprenant dans ce classement avec la présence des habituels Call of Duty, EA Sports FC, Minecraft … et de marques fortes telles que Hogwarts Legacy ou Marvel’s Spider-Man 2.Enfin, en ce qui concerne les ventes de consoles, la PlayStation 5 continue sur sa lancée en restant en pôle position, aussi bien par rapport aux unités de consoles vendues qu’à la quantité de dollars générés. Dans le même temps, la Nintendo Switch, elle, est 2e du classement en termes d'unités vendues, tandis que la Xbox Series est 2e en termes de dollars générés.Sources : Nintendo Everything