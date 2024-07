Semaine 2024-26 : Luigi's Mansion 2 HD prend la tête des ventes en France

[Semaine 26] Nouvelle semaine, nouveau top 5 !



Retrouvez le Top 5 des semaines précédentes ainsi que le top 3 par plateforme directement sur notre site : https://t.co/jumOry6BWZ pic.twitter.com/bewz366lgK — SELL (@SELL_JeuxVideo) July 8, 2024

Luigi's Mansion 2 HD (Switch) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) Elden Ring: Shadow of the Erdtree (PS5) Super Mario Bros. Wonder (Switch) EA Sports FC 24 (PS5)

La semaine du 24 au 30 juin 2024 confirme une fois de plus la domination de Nintendo sur le marché français des jeux vidéo, avec quatre titres Switch parmi les cinq meilleures ventes. Luigi's Mansion 2 HD, tout juste sorti en France, prend la première place, suivi par un certain Mario Kart 8 Deluxe.Selon les données publiées par le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), voici le classement des meilleures ventes de jeux vidéo en France pour la semaine 26 de 2024 :La sortie de Luigi's Mansion 2 HD sur Nintendo Switch a captivé les joueurs français, ce qui permet de propulser ce titre à la première place du classement. Le jeu, qui combine exploration et résolution d'énigmes dans un univers hanté mais charmant avec des fantômes qui font peur sans terroriser les joueurs, a su séduire une nouvelle génération de joueurs tout en ravissant les fans de la série originale.En seconde position, c'est Mario Kart 8 Deluxe qui continue de prouver son attrait permanent ! Ce jeu de course, plus qu'emblématique pour Nintendo et sa Switch, avec ses circuits variés et nombreux depuis la sortie des 6 vagues qui ont ajouté pas moins de 48 circuits, reste naturellement un favori des joueurs. Sa capacité à maintenir une position élevée dans les classements des ventes, plusieurs années après sa sortie initiale, est un témoignage de sa qualité et de son fun intemporel, incontournable dans toute ludothèque Switch.Super Mario Bros. Wonder, avec son gameplay innovant et ses niveaux créatifs, se maintient en quatrième position.Cette semaine encore, Nintendo démontre la force de ses titres phares et de sa console hybride, la Switch. Avec trois jeux dans le top 5, la popularité de Nintendo ne semble vouloir montrer aucun signe de ralentissement, on verra dans les semaines suivantes si les joueurs continuent de plébisciter Mario Kart et Mario Wonder, voire même si la Princesse Peach vient jouer les prolongations elle aussi.Partagez vos impressions et posez vos questions dans les commentaires ci-dessous. Quels jeux attendez-vous de voir dans le classement la semaine prochaine ? Pensez-vous retrouver Luigi's Mansion 2 HD !Source : SELL.fr