Le Top 15 des meilleures ventes eShop de juin 2024 est disponible

Charts

Par Xavier

Xavier Publié le 07/04/2024

à 20h57

Chaque mois, Nintendo diffuse une actualité qui liste le Top 15 des meilleures ventes sur l'eShop de la Nintendo Switch. C'est l'occasion de voir, sur le Vieux Continent, quels sont les titres qui se sont démarqués de la concurrence sur la boutique numérique de la Switch.



En juin, la sortie de Luigi's Mansion 2 HD a certes eu lieu le jeudi 27 juin, mais 4 jours auront largement suffi pour permettre au titre de s'imposer en toute première place du top européen. Paper Mario: La Porte Millénaire, sorti un mois auparavant le 23 mai 2024, est en 5e position ce mois-ci.



Le second titre du classement n'est autre que Minecraft, qui continue sa solide performance sur la console hybride de Nintendo. Suivent ensuite Stardew Valley et Little Kitty, Big City. On soulignera la présence en 13e position de BGE édition 20e anniversaire.



Mais place au classement intégral tel que Nintendo l'a partagé sur sa chaine d'infos Switch aujourd'hui :

01. Luigi’s Mansion 2 HD

02. Minecraft

03. Stardew Valley

04. Little Kitty, Big City

05. Paper Mario: La porte millénaire

06. Mario Kart 8 Deluxe

07. Nintendo Switch Sports

08. Super Mario Bros. Wonder

09. Monster Hunter Stories

10. Animal Crossing: New Horizons

11. Mario Party Superstars

12. Zelda: Tears of the Kingdom

13. Beyond Good & Evil: 20th Anniversary Edition

14. Poppy Playtime: Chapter 1

15. Super Mario Odyssey



Source : Nintendo