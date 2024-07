Semaine 2024-25 : Elden Ring fait une entrée fracassante, mais la Switch reste bien présente dans le top 5 des ventes en France

Elden Ring: Shadow of the Erdtree (Collector) (PS5) Elden Ring: Shadow of the Erdtree (PS5) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) Paper Mario: La Porte Millénaire (Switch) Super Mario Bros. Wonder (Switch)

Retrouvez le Top 5 des semaines précédentes ainsi que le top 3 par plateforme directement sur notre site : https://t.co/jumOry6BWZ pic.twitter.com/KaTRy5rDwK — SELL (@SELL_JeuxVideo) July 1, 2024

La semaine du 17 au 23 juin 2024 marque une entrée spectaculaire pour Elden Ring: Shadow of the Erdtree, qui occupe les deux premières places du classement des meilleures ventes de jeux vidéo en France, selon les données publiées par le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs).Malgré cette percée d'un jeu avec deux références sur Playstation 5, Nintendo maintient une présence solide avec trois de ses titres dans le top 5. Voici le classement des meilleures ventes de la semaine 2024-25 :Elden Ring: Shadow of the Erdtree s'empare des deux premières places du classement, avec son édition Collector en tête. Ce succès reflète l'énorme engouement des joueurs pour cette extension, malheureusement on a pu lire un peu partout que les problèmes techniques déjà identifiés dans le jeu original étaient toujours d'actualité dans cette version. Pas sûr que le jeu survive à l'engouement initial de sa sortie sur PS5, donc, mais nous le jugerons dans les toutes prochaines semaines...Voici le tweet du SELL au sujet du classement de cette semaine :En troisième position, on retrouve Mario Kart 8 Deluxe, un classique indémodable qui continue de séduire les joueurs grâce à son gameplay addictif et ses mises à jour régulières. Le jeu de course de Nintendo prouve une fois de plus sa longévité et sa capacité à rester compétitif face à de nouvelles sorties majeures.Les quatrième et cinquième places sont occupées par Paper Mario: La Porte Millénaire et Super Mario Bros. Wonder respectivement. Paper Mario continue de charmer avec son humour et son style unique, tandis que Super Mario Bros. Wonder attire toujours plus de fans avec ses nouvelles mécaniques de jeu et ses niveaux créatifs.Cette semaine est marquée par une diversité de genres et de plateformes, avec une domination notable de la PS5 pour les premières places, mais toujours, et c'est assez dingue pour le souligner alors que l'on avance dans la 8e année d'existence de la Switch, une forte présence de la console de Nintedno qui occupe encore cette semaine la majorité du classement.Pour suivre l'évolution du marché et découvrir les prochaines tendances, restez connectés aux publications hebdomadaires du SELL, que nous couvrons chaque semaine dans nos colonnes.Sources: SELL.fr