Semaine 2024-24 : La Switch maintient sa suprématie avec 4 jeux dans le top 5 des ventes en France

La semaine du 3 au 9 juin 2024 confirme encore une fois la domination de Nintendo sur le marché français des jeux vidéo. Selon les données publiées par le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), trois jeux sur Nintendo Switch occupent les premières places du classement des meilleures ventes de jeux vidéo en France, et la Switch ferme aussi la marche. Ce top 5 démontre une fois de plus l'attrait durable des titres de la console hybride, bien que la PS5 reste compétitive avec un titre positionné cette semaine.Voici le classement des meilleures ventes de la semaine 2024-24 :Le SELL a diffusé sur X une infographie qui récapitule ce classement :Les trois premières places du classement sont une nouvelle fois dominées par Nintendo. Paper Mario : La Porte Millénaire conserve sa position en tête, prouvant l'attrait persistant de ce RPG coloré et humoristique. Mario Kart 8 Deluxe, un habitué des classements, prend la deuxième place, continuant d'attirer les fans de course grâce à son gameplay addictif et ses nombreux circuits. Enfin, Super Mario Bros. Wonder se maintient en troisième position, confirmant l'enthousiasme des joueurs pour cette nouvelle aventure de Mario.On marque une petite pause avec ce joli triplé avec un jeu PS5... mais on reparle de la Switch juste après !Bien que la Switch soit dominante, la PS5 parvient à s'imposer dans le classement avec Spider-Man 2, qui occupe la quatrième place. Le jeu d'action et d'aventure de Sony, plébiscité par les joueurs sur la console du géant de l'électronique, continue de séduire les amateurs de super-héros avec ses graphismes impressionnants et son scénario. Mais c'est le seul jeu qui arrive à se faire une petite place dans un océan de jaquettes rouges cette semaine.La cinquième place, donc, est occupée par Princess Peach: Showtime!, un titre qui met en avant la célèbre princesse de l'univers Mario. Ce jeu d'aventure et de plateforme est apprécié pour ses graphismes enchanteurs et son gameplay original, offrant une expérience différente aux joueurs de la Switch... et peut-être plus encore aux joueuses de la console, nombreuses à apprécier de contrôler la princesse dans nombre de costumes différents.L'année 2024 se poursuit donc un peu comme elle a commencé : la présence continue de plusieurs titres Switch dans le top 5 des ventes en France souligne la popularité durable de la console et de ses jeux. Cette tendance est d'autant plus remarquable que la Switch a fêté ses sept ans de présence sur le marché.Pour suivre l'évolution du marché et découvrir les prochaines tendances, restez connectés aux publications hebdomadaires du SELL, que nous couvrons (presque= chaque semaine dans nos colonnes.Sources: SELL.fr