Semaine 2024-23 : on prend les mêmes et on recommence

Retrouvez le Top 5 des semaines précédentes ainsi que le top 3 par plateforme directement sur notre site : https://t.co/jumOry6BWZ pic.twitter.com/BQEYVn4Vv5 — SELL (@SELL_JeuxVideo) June 17, 2024

La semaine du 27 mai au 2 juin 2024 ne voit pas de gros changement dans ce qui a motivé les consommateurs français à franchir la porte de leur boutique de jeux vidéo préférée : on retrouve exactement les mêmes titres que la semaine dernière dans le top 5, dans un ordre un peu différent toutefois.En effet, cette semaine, c'est Paper Mario: La Porte Millénaire qui revient en première place, suivi de Mario Kart 8 Deluxe. F1 24 de Codemasters et Spider-Man 2 de Sony suivent alors, et c'est Super Mario Bros Wonder qui ferme le classement.Voici le classement des meilleures ventes de la semaine 2024-23 :1- Paper Mario : La Porte Millémaire (Switch)2- Mario Kart 8 Deluxe (Switch)3- F1 24 (PS5)4- Spider-Man 2 (PS5)5- Super Mario Bros. Wonder (Switch)Tout va donc encore très bien pour la Switch, avec 3 jeux qui occupent bien le terrain dans le classement français. On verra ce que nous réserveront les prochaines semaines, mais la sortie de Luigi's Mansion 2 HD pourrait nous permettre de retrouver une dominante de rouge dans le top 5 : mamie fait clairement de la résistance, et ce n'est pas pour nous déplaire.Source: SELL.fr