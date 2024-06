Semaine 2024-22 : 3 jeux Switch cernés par des jeux PS5

[Semaine 22] Nouvelle semaine, nouveau top 5 !



— SELL (@SELL_JeuxVideo) June 10, 2024

Un peu changement pour la semaine du 20 au 26 mai 2024 , grâce à la sortie de F1 24 de Codemasters dont la version Playstation 5 s'impose en première place du top des ventes français. Suivent ensuite notre tiercé Switch avec Papier Mario : La Porte Millénaire, Mario Kart 8 Deluxe, et Super Mario Bros Wonder. Spider-Man 2, sur PS5, ferme la marche.Voici le classement des meilleures ventes de la semaine 2024-22 :1- F1 24 (PS5)2- Paper Mario : La Porte Millémaire (Switch)3- Mario Kart 8 Deluxe (Switch)4- Super Mario Bros. Wonder (Switch)5- Spider-Man 2 (PS5)Avec 3 jeux Nintendo Switch dans le classement des meilleures ventes de jeux vidéo en France, en valeur, la console de Nintendo continue à nous montrer qu'elle a de la ressource.Source: SELL.fr