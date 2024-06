Semaine 2024-21 : la Switch s'offre les 5 places du classement français des ventes de jeux vidéo

[Semaine 21] Nouvelle semaine, nouveau top 5 !



La semaine du 20 au 26 mai 2024 confirme la suprématie de Nintendo sur le marché français des jeux vidéo. Selon les données publiées par le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), le top 5 des ventes de cette semaine est largement dominé par des titres sur Nintendo Switch, avec quatre jeux occupant les premières positions.Voici le classement des meilleures ventes de la semaine 2024-20 :1- Paper Mario : La Porte Millémaire (Switch)2- Mario Kart 8 Deluxe (Switch)3- Super Mario Bros. Wonder (Switch)4- Princess Peach: Showtime! (Switch)5- Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (Switch)C'est une situation vraiment exceptionnelle, même si cela faisait plusieurs semaines qu'on attendait un top 100% Switch. Mais ce n'est donc pas avec Endless Ocean: Luminous que la situation se sera produite, mais avec un jeu de 505 Games, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes.Paper Mario : La Porte Millénaire était, il faut l'admettre, un peu attendu à la première place du classement cette semaine, mais de là à voir 5 jeux Switch occuper l'intégralité du classement français, c'est un constat plutôt exceptionnel.A vrai dire, le classement est somme toute assez proche de la semaine dernière : Mario Kart, Mario Wonder et Peach Showtime constituent un tiercé solide et stable. Mais cette situation pourra-t-elle perdurer la semaine prochaine ? Le suspense est intenable, mais il nous faudra pourtant bien patienter jusqu'à la semaine prochaine pour le découvrir grâce au prochain classement du SELL, le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs qui, inlassablement, partage le top des ventes de jeux au format physique en valeur, pour nous donner une petite idée de la santé du marché du jeu vidéo en France.Source: SELL.fr