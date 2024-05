Semaine 2024-20 : La Switch domine le top des ventes en France avec 4 jeux classés

[Semaine 20] Nouvelle semaine, nouveau top 5 !



Retrouvez le Top 5 des semaines précédentes ainsi que le top 3 par plateforme directement sur notre site : https://t.co/jumOry6BWZ pic.twitter.com/eZeZfKO8e8 — SELL (@SELL_JeuxVideo) May 27, 2024

La semaine du 13 au 20 mai 2024 confirme la suprématie de Nintendo sur le marché français des jeux vidéo. Selon les données publiées par le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), le top 5 des ventes de cette semaine est largement dominé par des titres sur Nintendo Switch, avec quatre jeux occupant les premières positions.Voici le classement des meilleures ventes de la semaine 2024-20 :1- Mario Kart 8 Deluxe (Switch)2- Super Mario Bros. Wonder (Switch)3- Princess Peach: Showtime! (Switch)4- EA Sports FC24 (PS5)5- EA Sports FC24 (Switch)La performance de Nintendo est impressionnante, encore cette semaine, avec quatre jeux pour sa console star figurant dans le top 5. Cela montre non seulement la popularité continue de ses titres phares, mais aussi la capacité de la Switch à attirer un public diversifié, même plus de 7 ans après sa sortie.Le retour en force de Mario Kart 8 Deluxe à la première place témoigne de la longévité et de l'attrait incroyable de ce jeu de course légendaire. De même, Super Mario Bros. Wonder et Princess Peach: Showtime! continuent de séduire les joueurs français avec leur gameplay innovant et leurs univers colorés.Malgré la forte présence de Nintendo dans le top 3 avec des jeux édités par Nintendo, EA Sports FC24 réussit à se faire une place dans le classement avec ses versions PS5 et Switch, prouvant que les jeux de sport restent incontournables pour de nombreux joueurs, même sur Switch qui n'a pas le processeur le plus puissant pour donner vie aux joueurs des équipes de football.Pour suivre l'évolution du marché et découvrir les prochaines tendances, restez connectés aux publications hebdomadaires du SELL, on ne manque pas de les couvrir chaque semaine dans nos colonnes !Source: SELL.fr