Semaine 2024-19 : l'incroyable entrée de Sea of Stars en édition physique dans le top 5

May 21, 2024

La semaine du 6 au 13 mai 2024 n'a pas manqué de surprendre les passionnés du top des ventes du SELL qui, chaque semaine, fait la pluie et le beau temps du marché du jeu vidéo en France. Le jeu Sea of Stars de Sabotage Studios, désormais disponible en édition physique, fait en effet une entrée remarquée dans le top des ventes hexagonal.Il ne reste que Stellar Blade de Sony Interactive Entertainment, pour nous prévenir d'un top 5 100% Switch qu'on attendait plutôt dans les semaines suivantes avec la sortie de Endless Ocean Luminous. Voici le top 5 français :1- Princess Peach: Showtime!2- Mario Kart 8 Deluxe3- Stellar Blade4- Super Mario Bros. Wonder5- Sea of StarsEn découvrant la présence de Sea of Stars dans le top 5, on est vite retourné lire le test d'Atar dans nos colonnes : fort d'un magnifique 18/20, Sea of Stars est présenté par notre rédactrice comme un "indispensable pour tout ce qu’il apporte de renouvellement au genre [RPG]". On vous renvoie vers le test complet de Sea of Stars pour en savoir plus sur ce RPG hors du commun.Le top du SELL est disponible chaque semaine sur le site du SELL le fruit d'un "extrait des données du panel extrapolé GSD (Game Sales Data). Il est le reflet des produits vendus dans les points de vente Français.".Source : SELL