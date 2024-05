Semaine 2024-18 : Sony et Nintendo dominent le classement des ventes de jeux vidéo en France

[Semaine 18] Cette semaine sur le podium du tennis avec #TopSpin2k25, de l'aventure avec #StellarBlade et #PrincessPeach qui fait son show



La semaine 18 de l'année 2024 a vu quelques changements intéressants dans le top des ventes de jeux vidéo en France, selon les données fournies par le Game Sales Data (GSD) pour le compte du Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs (SELL). Les consoles PlayStation 5 et Nintendo Switch dominent une fois de plus le classement, témoignant de la popularité continue de leurs titres phares.Voici le top 5 des ventes pour la période du 29 avril au 5 mai 2024 :1- Top Spin 2K25 (2K Games) sur PS52- Stellar Blade (Sony Interactive Ent.) sur PS53- Princess Peach Showtime (Nintendo) sur Switch4- Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) sur Switch5- Super Mario Wonder (Nintendo) sur SwitchAlors que Nintendo conserve trois de ses jeux dans le top 5 cette semaine, la compétition reste vive sur PlayStation 5. Cette présence constante de titres Nintendo est si habituelle qu'on en oublierait presque à quel point la situation est exceptionnelle.L'approche des sorties très attendues dans les classements à venir telles que Endless Ocean Luminous et Paper Mario: La Porte Millénaire laisse présager que Nintendo pourrait bien continuer à occuper une place prépondérante dans les prochaines semaines.Pour rappel, le classement est établi à partir des données de vente hebdomadaire en valeur, extraites des relevés de points de vente français et analysées par le panel GSD.Source: SELL.fr