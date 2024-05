Semaine 2024-17 : Petit coup de mou mais 3 jeux Switch s'accrochent

[Semaine 17] Nouvelle semaine, nouveau top 5 !



Retrouvez le Top 5 des semaines précédentes ainsi que le top 3 par plateforme directement sur notre site internet : https://t.co/jumOry6BWZ pic.twitter.com/YYanvOJ290 — SELL (@SELL_JeuxVideo) May 6, 2024

La semaine passée, ce sont pas moins de 4 jeux que Nintendo avait placés dans le top 5 français. Cette semaine, la situation se normalise quelque peu avec deux nouveautés aux premières places, mais toujours 3 jeux Nintendo Switch pour clore le classement.Ainsi, voici le top 5 tel que GSD l'a établi pour le compte du SELL, le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs :1- Stellar Blade (PS5)2- Topspin 2K25 (PS5)3- Princess Peach: Showtime! (Switch)4- Mario Kart 8 Deluxe (Switch)5- Super Mario Bros Wonder (Switch)Comme souvent, le top 3 Switch ne nous apprendra rien de plus, puisque les 3 jeux-stars du moment sont dévoilés dans le top 5 général. On se doute bien que Mario Vs Donkey Kong n'est pas très loin et encore une fois, on s'interroge sur la capacité de Nintendo à rester dans cette belle dynamique à l'approche des sorties de Endless Ocean Luminous et d'ici quelques semaines de Paper Mario : La Porte Millénaire.Rappel de la méthodologie employée : "le top des ventes en valeur hebdomadaire est extrait des données du panel extrapolé GSD (Game Sales Data). Il est le reflet des produits vendus dans les points de vente Français."Source : SELL.fr