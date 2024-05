Semaine 2024-16 : Nintendo domine encore avec un nouveau Top 5 presque exclusivement Switch

[Semaine 16] Un top 5 quasiment inchangé cette semaine



Retrouvez le Top 5 des semaines précédentes ainsi que le top 3 par plateforme directement sur notre site internet : https://t.co/jumOry6BWZ pic.twitter.com/PRVK9Ja6Ba — SELL (@SELL_JeuxVideo) April 30, 2024

Les fans de Nintendo peuvent se réjouir : une fois de plus, la Switch s'empare de la majorité du top 5 des ventes de jeux vidéo en France, pour la 16e semaine de l'année 2024. Ce n'est pas la première fois que Nintendo réalise une telle performance, mais l'exploit reste impressionnant.Pour la semaine 16, le classement établi par GSD pour le compte du SELL, le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs, montre que la popularité des franchises classiques de Nintendo ne faiblit pas. Voici le classement actualisé de cette semaine :1- Princess Peach: Showtime! (Switch)2- Mario Kart 8 Deluxe (Switch)3- Super Mario Bros Wonder (Switch)4- Mario Vs Donkey Kong (Switch)5- Gran Turismo (PS5)Si la semaine dernière, Rise of the Ronin sur PS5 clôturait la liste, cette semaine, c'est au tour de Gran Turismo de prendre la cinquième place, les titres Nintendo conservant les quatre premiers spots.Cela souligne une fois de plus la robustesse de la Switch, plusieurs années après son lancement. Mario Kart 8 Deluxe, par exemple, continue de caracoler en tête des ventes, preuve que même les titres plus anciens trouvent toujours leur public. Nintendo ne manque pas de capitaliser sur cette popularité, avec des extensions et des pass de circuits qui continuent d’attirer les joueurs.À ce rythme, nous pourrions bien finir par voir un jour un top 5 exclusivement composé de jeux Nintendo Switch. Imaginez un peu : un classement où chaque entrée scintille aux couleurs de la Switch ! En attendant de voir si ce scénario devient réalité, les résultats financiers du 4e trimestre, attendus le 7 mai, promettent d’être particulièrement intéressants.Qui sait ? Peut-être que la semaine prochaine, Nintendo franchira le pas avec un top 5 entièrement à l'effigie de la Switch ! On ne sait pas trop quel jeu pourrait venir chatouiller la 5e place et on ignore si les 4 titres actuels ont ce qu'il faut pour tenir jusqu'à la sortie de Endless Ocean Luminous ou Paper Mario : La Porte Millénaire, mais la situation est vraiment intéressante !Source : SELL