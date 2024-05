Semaine 2024-15 : La semaine où 4 jeux Switch s'imposèrent dans le top 5

[Semaine 15] Nouvelle semaine, nouveau top 5 !



SELL (@SELL_JeuxVideo) April 22, 2024

Les semaines se suivent, mais celle-ci a toutefois une saveur un peu particulière puisque pour la semaine 15, Nintendo s'offre 4 places du top 5 français établi par GSD pour le compte du SELL, le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs.Et on vous le prouve avec ce top 5 impressionnant :1- Princess Peach: Showtime! (Switch)2- Mario Kart 8 Deluxe (Switch)3- Super Mario Bros Wonder (Switch)4- Mario Vs Donkey Kong (Switch)5- Rise of the Ronin (PS5)Chaque semaine, la Switch étonne par sa bonne santé : des années après sa sortie, Mario Kart 8 Deluxe reste une valeur absolument sûre pour Nintendo, qui doit de son côté vendre des Pass de circuits additionnels par wagons en complément. Les résultats financiers du 4e trimestre seront à ce titre très intéressants, le 7 mai prochain, quand ils seront communiqués.