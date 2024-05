Semaine 2024-14 : Et un, et deux, et trois jeux Switch dans le top 5 français

Charts

La princesse Peach ne semble pas vouloir rendre sa première place récupérée la semaine dernière, et Mario Kart 8 Deluxe et Mario Wonder complètent un bien sympathique podium pour la Switch.

Par Xavier

Xavier Publié le 25/04/2024

à 21h50

Oups, les semaines passent trop vite et on a zappé le top des ventes en France de la semaine 14. On rattrape notre oubli ici !



La 14e semaine de l'année est encore une bonne semaine pour Nintendo : le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs, le SELL, a publié le top des ventes français compilé comme chaque semaine par GSD, Game Sales Data.



Ce classement est un top des ventes en valeur basé sur des données extraites "du panel extrapolé de GSD". Cela ne nous donne donc pas le nombre d'exemplaires vendus, mais les jeux qui ont réalisé le meilleur chiffre d'affaires sur la semaine.



Voici ce que cela donne pour la 14e semaine de l'année :

1- Princess Peach: Showtime! (Switch)

2- Mario Kart 8 Deluxe (Switch)

3- Super Mario Bros Wonder (Switch)

4- EA Sports FC24 (PS5)

5- Rise of the Ronin (PS5)