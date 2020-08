News Petits prix et promotions

Exclusivement du côté de l’eShop européen, Sega solde une floppée de ses titres phares jusqu’à -60%. Valkyria Chronicles, Sonic Mania, le catalogue SEGA AGES, Puyo Puyo Champions… tous à prix cassé.Pour vous éviter de vous rendre sur la boutique en ligne de Nintendo inutilement, voici la liste des titres actuellement en promotion (dans l’ordre fournit par l’eShop, excepté les jeux du catalogue SEGA AGES regroupés volontairement en fin de liste) :- Catherine: Full Body (-20%, 39,99 €)- Valkyria Chronicles (-60%, 7,99 €)- Valkyria Chronicles 4 (-62%, 14,99 €)- SEGA Mega Drive Classics (-50%, 14,99 €)- Puyo Puyo Champions (-60%, 3,99 €)- Shining Resonance Refrain (-67%, 12,99 €)- Rock of Ages 2: Bigger & Boulder (-50%, 7,49 €)- Citizens of Space (-66%, 4,99 €)- SolSeraph (-58%, 6,29 €)- Hastune Miku: Project DIVA Mega Mix (-25%, 29,99 €)- Hastune Miku: Project DIVA Mega Mix Mega Pack (-33%, 39,99 €)- SEGA AGES Sonic The Hedgehog (-33%, 4,68 €)- SEGA AGES Sonic The Hedgehog 2 (-33%, 4,68 €)- SONIC FORCES Edition bonus numérique (-30%, 27,99 €)- SEGA AGES Virtua Racing (-33%, 4,68 €)- SEGA AGES Alex Kidd in Miracle World (-33%, 4,68 €)- SEGA AGES Phantasy Star (-42%, 3,99 €)- SEGA AGES Wonder Boy: Monster Land (-42%, 3,99 €)- SEGA AGES Puyo Puyo (-42%, 3,99 €)- SEGA AGES Columns II: A Voyage Trough Time (-42%, 3,99 €)- SEGA AGES G-LOC AIR BATTLE (-33%, 4,68 €)- SEGA AGES Gain Ground (-42%, 3,99 €)- SEGA AGES Puyo Puyo 2 (-42%, 3,99 €)- SEGA AGES Ichidant-R (-33%, 4,68 €)- SEGA AGES Thunder Force AC (-42%, 3,99 €)- SEGA AGES Thunder Force IV (-42%, 3,99 €)A côté de cela, l’éditeur Zen Studios propose lui aussi une petite sélection de jeux en promotions dont Star Wars Pinball (-40%, 17,99 €) , Inifite Minigolf (-60%, 5,99 €), Operencia: The Stolen Sun (-40%, 17,99 €), Dread Nautical (-40%, 11,99 €), Disco Dodgeball – REMIX (-70%, 4,49 €) et une majeure partie des DLC de Pinball FX3. De quoi faire de bonne affaires.Source : Nintendo eShop