Nintendo dévoile la cinématique d'intro de Mario Vs Donkey Kong sur Switch

Mario vs. Donkey Kong - Cinématique d'ouverture (Nintendo Switch) 16/01/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nintendo continue sa communication tranquille autour du jeu de réflexion Mario Vs Donkey Kong, remake du jeu sorti sur GBA en 2001 et dans lequel Mario retrouve un de ses antagonistes originels : Donkey Kong. Aujourd'hui, une vidéo de 1'20" nous permet de découvrir la séquence cinématique d'introduction du jeu :On voit ici Donkey Kong qui, au détour d'une publicité à la télévision, est pris d'une soudaine envie de mini-jouets à l'effigie de Super Mario. Il décide immédiatement d'aller au magasin en acheter et découvre alors avec effroi que le jouet est en rupture de stockNi une, ni deux, le voici qui pénètre à l'intérieur de l'usine de fabrication des jouets et s'empare du dernier stock, au grand dam des Toads qui jusqu'ici géraient la fabrication des jouets.En sortant de l'usine, il croise Super Mario sur son chemin, et c'est ici que la cinématique s'arrête car dans le jeu original, Mario part à la poursuite de Donkey Kong pour récupérer les jouets volés.Mario vs Donkey Kong sortira sur Nintendo Switch le 16 février prochain et en fin de semaine dernière, Nintendo a diffusé une précédente vidéo nous donnant quelques détails sur les modes de jeu nouveaux de cette version Switch.