Nintendo à son tour soutient la croix rouge japonaise suite au tremblement de terre

Nintendo, à son tour, a indiqué son intention d'aider financièrement la croix rouge japonaise suite au désastre du tremblement de terre du 1er janvier. La compagnie a fait le communiqué suivant :



À l'instar de The Pokémon Company, Nintendo a annoncé qu'elle ferait don de 50 millions de yens à la Société de la Croix-Rouge après le tremblement de terre d'une magnitude de 7,6 qui a frappé la péninsule de Noto, au Japon, au début du mois. Cette action financière rejoint les actions similaires d'autres sociétés japonaises comme Square Enix, The Pokémon Company (même enveloppe financière).

Une situation de crise encore très compliquée qui implique des déblocages de fonds d'urgence massifs.

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a promis de nouvelles aides à hauteur de 100 milliards de yens (630 millions d'euros) avant la fin du mois de janvier pour aider à la reconstruction après le tremblement de terre meurtrier du 1er janvier dans le centre du Japon, lors d'une visite aux victimes dimanche dans la région touchée. Depuis mardi, on sait désormais que le gouvernement prévoit de doubler son fonds d'urgence dédié aux victimes des catastrophes naturelles, avec une enveloppe passant à 1000 milliards de yens (6,2 milliards d'euros). Selon le dernier bilan, le séisme a fait 222 morts le jour du Nouvel An.

16.700 personnes vivent encore dans des centres d'évacuation dont certains sont privés d'eau courante, dans le département d'Ishikawa, qui englobe la péninsule de Noto. Des responsables locaux ont fait part à Fumio Kishida de leurs préoccupations en matière de santé publique, craignant la propagation de maladies infectieuses telles que le Covid ou la grippe, dans les refuges surpeuplés.

Les particuliers sont également mis à contribution via le système de déduction fiscale "furusato nozei", que l'on peut traduire par "l’impôt au pays natal", initialement créé pour aider les régions touchées par la baisse démographique. Le fonctionnement est astucieux : les villes en difficulté s’inscrivent sur une plateforme contrôlée par le gouvernement et peuvent ensuite recevoir des dons de la part des habitants des villes jugées plus riches, des dons déductibles en intégralité de vos impôts.