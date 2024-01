CitraVR, l'emulateur 3DS, débarque sur Meta Quest le 20 janvier

Il est toujours délicat de parler de l'émulation. D'un côté, nous avons de véritables passionnés qui font tout leur possible pour sauver des milliers de titres anciens de l'oubli, les rendre toujours jouables même quand les sociétés ont disparu ou quand les consoles les faisant tourner ont définitivement rendu l'âme. Ce sont des conservateurs de patrimoine et on ne peut que saluer leurs efforts. Mais de l'autre côté, il y a toute la branche underground piratant les jeux et qui n'ont pas toujours le même respect pour les éditeurs. Il y a ainsi une grande différence entre vouloir faire tourner un jeu GameCube de la manière la plus parfaite possible sur émulateur par exemple et faire circuler l'image disque d'un jeu Switch sur les réseaux avant même la commercialisation officielle du jeu.





Portons notre regard vers l'émulation de la console bien-aimée 3DS qui quitte peu à peu le marché avec ses fonctionnalités réseau peu à peu désactivées. Les propositions pour émuler cette console commencent à devenir assez performantes et Citra fait partie du peloton de tête, avec un rendu plus que décent et une compatibilité de prise en charge des titres de plus en plus importante et performante.





Un mode VR a attiré notre attention : CitraVR développé par Amanda Watson. C'est un émulateur open source de la Nintendo 3DS pour les casques Meta Quest. Amanda Watson n'est pas n'importe qui, c'est une talentueuse développeuse, ingénieur chez Oculus (la branche VR de Meta) de 2015 à 2022, qui a développé le système AirLink. Ce dispositif permet la connexion sans fil d’un casque de réalité virtuelle avec un PC. Avec CitraVR, nous avons désormais un émulateur qui fonctionne nativement sur Quest en tant qu’application OpenXR.



Derrière ce vocabulaire technique, nous avons donc un émulateur qui, une fois chargé via la plateforme SideQuest, démarre avec un panneau 2D dans l’interface d’accueil de votre Meta Quest pour gérer et sélectionner les jeux, passant à une application complète lors du lancement d’un jeu. L’écran supérieur virtuel propose alors le rendu de votre jeu en 3D stéréoscopique, comme sur la console elle-même lorsque vous poussiez la molette 3D de profondeur. On saluera cette prise en charge complète du rendu stéréoscopique.





Amanda Watson explique ainsi son travail :







Mon objectif initial en développant ce port n’était pas principalement d’apporter l’émulation de jeux 3DS en VR, mais plutôt d’être une ressource éducative pour les développeurs VR.





Citra VR étant conforme à la Licence publique générale (GPL), tout le code source sera disponible publiquement, permettant à d’autres projets sous licence GPL de copier le code source de CitraVR pour ajouter le support VR.





Pour comprendre comment tout ceci se prend en main, on nous indique que le mappage par défaut des contrôleurs Touch permet d'avoir la plupart des jeux jouables. Mais il est possible également d'utiliser des contrôleurs USB filaires et Bluetooth tierces, telle une manette, sur certains titres qui nécessiteraient plus d’entrées.



L'application ainsi permet de simplement pointer pour sélectionner des choses avec les contrôleurs de mouvement, d'avoir les deux écrans sur des fenêtres mobiles, de gérer la haute résolution et obtenir des fréquences d'images fluides, de supporter le Passthrough. Pour la partie éducative, la construction d'un cadre personnalisé pour afficher les écrans dans un format spatial devrait être une proposition qui risque de faire des émules sur d'autres projets Quest.







Est-ce bien légale tout cela ?

Si vos avez les jeux d'origine, vous pouvez donc vous amuser avec une image du jeu sur émulateur même si l'obtention pose quelques problèmes. Il faut à la base hacker votre console via différents programmes, une action qui fera sauter votre garantie et probablement la possibilité de faire réparer votre console en cas de problème technique via le SAV de Nintendo. C'est ainsi que vous pouvez récupérer des images disques et sauvegardes de vos propres jeux. L'autre solution, plus facile en faisant attention aux sites qui en proposent, c'est de récupérer les ROMS des jeux 3DS que vous possédez. Attention, seulement 3DS, les jeux DS ne sont pas pris en charge par cet émulateur. Les sites de ce genre sont clairement dans le collimateur de Nintendo, le constructeur ayant fait fermer (ou toiletter) de nombreux sites dans le passé.







Après, tout va dépendre des avancées de l'émulateur. Certains jeux sont émulés parfaitement, d'autres partiellement, d'autres pas du tout pour le moment. Selon les premiers tests, plusieurs dizaines de titres 3DS tournent de manière satisfaisante pour le moment.





Attention, l'émulateur cherche uniquement à faire tourner les jeux le plus fidèlement possible pour donner la sensation de jouer sur une 3DS, il ne cherche pas à apporter des améliorations visuelles pour dépasser les capacités initiales de la 3DS.





En raison des problèmes juridiques rencontrés par l’émulateur Dolphin sur Steam, Amanda Watson lance la version bêta ouverte de CitraVR sur SideQuest et GitHub le 20 janvier 2024, avec une compatibilité uniquement pour les casques Meta suivants : Oculus Quest 1ère génération, Meta Quest 2 lancé en 2021 avec 128 Go, Meta Quest 3 d'octobre 2023 et Meta Quest Pro. Des périphériques allant de 299 € à 1 199 €.





Les premiers essais commencent à se montrer sur Internet, en voici une première vidéo de Gamertag VR.





Play Nintendo 3DS Games on Meta Quest 3! CitraVR How (not) To Guide 16/01/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Il va s'en dire que pour pouvoir jouer dans ses conditions, il faut déjà pas mal investir dans du matériel PC d'un certain niveau budgétaire, ce n'est donc pas encore une solution très grand public. On évitera également de jouer trop longtemps avec les casques VR pour une question de fatigue (certains seront plus sensibles que d'autres) et on évitera à tout prix de mettre ce type de dispositif sur la tête de jeunes enfants (pas de jeux 3D pour les moins de 6 ans, par petites doses chez les moins de 12 ans). C'est clairement un plaisir pour les adultes voulant renouer avec leurs jeux 3DS préférés mais en découvrant de nouvelles sensations.







Source : uploadvr.com