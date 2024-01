Unicorn Overlord : ouverture des précommandes avec deux nouvelles vidéos à découvrir

Unicorn Overlord - Guide d'exploration de Joseph ! | Nintendo Switch, Xbox Series X|S, PS5, PS4 15/01/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Unicorn Overlord - Official Card Game Tutorial | Nintendo Switch, Xbox Series X|S, PS5, PS4 15/01/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

ATLUS et Vanillaware annoncer l'ouverture des précommandes digitales d'Unicorn Overlord. Et quoi de mieux pour communiquer sur ce lancement des précos que la mise en ligne en parallèle de nouveaux trailers inédits ?Le premier, intitulé "Guide d’exploration", présente des éléments essentiels du gameplay, notamment l'exploration, les quêtes, ainsi que la reconstruction et la libération des villes.Dans la vidéo, Joseph, un chevalier, guide Alain, le protagoniste, à travers les défis qu'il devra relever pour sauver le monde de l’Empire. Ce sera l'occasion pour nous de découvrir le continent de Fevrith, où on découvrira les quêtes assez difficiles imaginées par les concepteurs, et la tâche tout aussi ardue de redonner aux villes leur splendeur passée.Pour ceux qui précommanderont ce RPG tactique, ATLUS et Vanillaware offrent le pack de blasons ATLUS X Vanillaware. Ce DLC exclusif permet de personnaliser le drapeau de l'Armée libératrice avec des emblèmes issus de jeux célèbres comme Odin Sphere, Dragon's Crown et 13 Sentinels: Aegis Rim. Ca ne sert à rien, mais ça va claquer sur le champ de bataille.Les options de précommande ne s'arrêtent pas à cela. En plus de l'édition standard, une Édition Monarque numérique est proposée, incluant le jeu en version digitale, un artbook virtuel de 132 pages et une bande originale en format 16-bits.Ne levez pas encore les yeux au ciel en lisant "numérique", car une version physique de l'Édition Monarque est proposée et inclut, quant à elle, un CD de la bande originale, un artbook physique, un jeu de cartes original et d’autres surprises. Sympa, non ?On termine en ajoutant qu'Atlus et Vanillaware ont aussi publié un tutoriel pour le jeu de cartes Unicorn Overlord, inclus uniquement dans l'Édition Monarque physique, pour aider les joueurs à maîtriser ce jeu de stratégie :Unicorn Overlord promet d’être une sacrée expérience pour les fans de RPG tactiques. Le jeu sera disponible le 8 mars 2024 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et bien évidemment sur Nintendo Switch. Ces nouvelles informations vous donnent-elles envie de réserver l'édition physique collector Monarque ? N'hésitez pas à venir en parler sur notre Discord ou tout simplement en commentaire ci-dessous !Source : Communiqué de presse.