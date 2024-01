[Rumeur] 3 millions d'exemplaires vendus pour Mario + Lapins Crétins: Sparks of hope

Le site britannique VGC indique avoir eu lecture d'éléments lui permettant d'affirmer que le jeu Mario + Lapins Crétins: Sparks of hope s'était vendu à plus de trois millions d'exemplaires depuis sa sortie. Ubisoft n'a pas confirmé l'information, mais elle fait plaisir à lire dans un contexte jusqu'ici très délicat pour cette nouvelle collaboration inattendue entre Ubi et Nintendo !Aidé par des remises régulières aussi bien sur l'eShop que dans le commerce, le destin de Mario + Lapins Crétins: Sparks of hope pourrait donc ne pas être aussi sombre que le prédisaient les premières semaines de commercialisation du jeu, où Yves Guillemot lui-même avait avoué être déçu de sa performance , regrettant même sa sortie sur cette génération de consoles.Les choses auraient toutefois pu être bien différentes pour ce second opus, disponible alors que la base installée de Switch est autrement plus importante, mais 3 millions cela reste somme toute assez honorable, même si on doute que la route est longue pour atteindre les 10 millions d'unités écoulées du premier opus.Ces derniers mois, nous avons eu l'occasion de parler à nouveau du jeu avec la sortie de la section finale du DLC, avec Rayman comme personnage jouable que nous avions pu tester d'ailleurs dans nos colonnes Le seuil des 3 millions aurait été atteint en combinant les ventes physiques et en téléchargement sur l'eShop. Nul doute que de futures remises inciteront encore des joueurs à se laisser tenter par cet excellent jeu de stratégie au tour par tour, qui pourront se laisser convaincre un peu plus par la lecture de notre test complet du jeu Source : VideoGameChronicle.com