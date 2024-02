Une démo pour Mario vs Donkey Kong vous attend sur l'eShop

We’re breakin’ down some of the ins and outs of puzzling in #MariovsDonkeyKong, coming to #NintendoSwitch on 2/16!



Play through a selection of levels and modes in the Mario vs. Donkey Kong free demo, available now on Nintendo Switch #eShop! pic.twitter.com/uDlTNE2f1m — Nintendo of America (@NintendoAmerica) February 1, 2024

Nintendo nous propose ce 1e février une démo gratuite de Mario vs Donkey Kong sur Switch. Le jeu, qui sortira le 16 février 2024, promet une expérience enrichie avec plus de 130 niveaux, un mode deux joueurs, et de nouvelles mondes à explorer.Pour rappel, le jeu propose deux nouveaux styles de jeu, "Détendu" et "Classique", adaptant le niveau de défi pour tous les types de joueurs, qu'ils soient aguerris aux jeux de puzzle-réflexion ou pas. Vous pourrez en découvrir plus sur Mario vs Donkey Kong avec notre preview du jeu La démo vous permettra de jouer aux 4 premiers niveaux du jeu, dans les deux modes Détendu et Classique.Mario vs Donkey Kong sur Switch est une invitation à redécouvrir la rivalité légendaire entre Mario et Donkey Kong sous un jour nouveau ou pour le moins remasterisé dans la mesure où Mario vs DK était déjà sorti sur Game Boy Advance en 2004, promettant des heures d'amusement et de défis.Source : Nintendo