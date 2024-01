GDC 2024 : Zelda Tears of the Kingdom et Super Mario Bros Wonder à l'honneur de 2 conférences

Tunes of the Kingdom : Évolution de la physique et des sons pour "The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom"

Les développeurs de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom discutent de la structuration d'un Hyrule élargi autour d'un gameplay basé sur la physique et d'une conception sonore évoluée ! Rejoignez Takuhiro Dohta, directeur technique du jeu, Takahiro Takayama, programmeur physique en chef, et Junya Osada, ingénieur du son en chef, pour découvrir les défis auxquels leurs équipes ont été confrontées lors de l'élaboration de cette suite. Ils nous parleront des nouvelles capacités de Link, de la composition du design sonore et de la musique d'Hyrule, et de la façon dont ces éléments s'associent pour créer une nouvelle expérience pour les joueurs. Dohta, Takayama et Osada, ils entendent donner aux participants et aux joueurs du monde entier une nouvelle perspective sur l'univers de Tears of the Kingdom et sur les innovations qu'il contient.

2D and tomorrow : Comment les développeurs de "Super Mario Bros. Wonder" trouvent un nouveau plaisir à créer des aventures classiques à défilement horizontal

Après le lancement du jeu Super Mario Bros Wonder l'année dernière, les développeurs Takashi Tezuka et Shiro Mouri discutent du défi unique que représente le fait de prendre le jeu classique de Super Mario Bros. à défilement horizontal et de le mettre sens dessus dessous... littéralement. Les développeurs expliquent comment les nouveaux éléments du jeu - tels que les effets Wonder qui retournent, tournent et transforment le monde du Royaume des fleurs - s'inspirent du passé de Mario en 2D, tout en réservant de nouvelles surprises aux joueurs. Messieurs Tezuka et Mouri nous parleront également des premiers pas créatifs du jeu, de la manière dont ils ont élargi les options de choix du joueur et du processus d'ajout d'une nouvelle expérience en ligne au jeu. Waaaa-aaaaah !

La Game Developers Conference 2024, qui se tiendra du 18 au 22 mars, promet d'être un événement incontournable pour les fans de Nintendo grâce à la tenue de deux conférences auxquelles participeront des développeurs de Nintendo.En effet, des développeurs de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom et de Super Mario Bros Wonder viendront animer deux conférences exclusives qui devraient faire salle pleine tant on attend des détails croustillants sur le déroulement du développement des deux jeux. Ces sessions mettront en lumière les défis et innovations derrière chacun des deux titres.La session sur Zelda, intitulée “Tunes of the Kingdom”, se concentrera sur l'évolution de la physique et du design sonore dans le royaume d'Hyrule — nul doute que toute l'équipe de Puissance Zelda attend cette conférence avec grande impatience, tandis que celle sur Mario, “2D and Tomorrow”, explorera la réinvention des aventures classiques en 2D de Mario.Conférence présentée par Takuhiro Dohta, Junya Osada, Takahiro TakayamaConférence présentée par Shiro Mouri, Takashi TezukaLes deux sujets nous semblent particulièrement intéressants, notons par ailleurs que la conférence sur Mario Wonder verra la participation de Takashi Tezuka. Pour en savoir plus sur le programme complet, on vous renvoie vers le site de la GDC 2024 , les plus chanceux d'entre vous peuvent encore s'y inscrire, et on vous propose ci-après une traduction des deux résumés des conférences.