Electronic Arts parle sans rien dire du successeur de la Switch dans un échange avec les investisseurs

Je ne peux absolument pas commenter ou reconnaître quoi que ce soit qui n'a pas été annoncé

Donc, sans commenter quoi que ce soit autour de Nintendo ou de la Switch, je dirais simplement que les nouvelles consoles sont bonnes pour nous, et lorsque de nouvelles améliorations offrent une [puissance] accrue, c'est généralement un plus pour notre catalogue de jeux et les communautés qui y jouent.

L'anticipation autour du successeur de la Nintendo Switch monte en flèche et on est nombreux à espérer que 2024 soit l'année de la Switch 2. Electronic Arts, un des principaux éditeurs de jeux vidéo, connu pour des franchises telles qu'Apex Legends, Les Sims, EA FC, Need for Speed, Battlefield ou encore Madden, navigue plutôt habilement entre discrétion et optimisme.Lors d'une récente conférence avec les investisseurs, Andrew Wilson, PDG d'EA, a esquivé avec prudence et de manière plutôt adroite les questions directes sur la prochaine console de Nintendo, tout en soulignant l'importance des nouvelles plateformes pour la croissance de l'entreprise :Bref, Andrew Wilson ne joue pas le jeu de la spéculation publique, aussi hasardeuse que dangereuse ! Cependant, il ne cache pas son enthousiasme pour l'avenir, insinuant que les avancées technologiques comme l'amélioration des processeurs, de la mémoire, de la durée de vie de la batterie et de la résolution d'écran sont des aubaines pour l'industrie du jeu vidéo.Voici sa déclaration :Ces améliorations permettent à EA comme aux autres éditeurs ou studios de plonger les joueurs plus loin encore dans les univers qu'ils adorent, promettant une expérience toujours plus immersive.Malgré l'absence d'annonce officielle de Nintendo concernant un successeur à la Switch — à PN on est plutôt enclin à patienter jusqu'à la publication des résultats annuels de Nintendo fin avril avant de commencer à piailler d'impatience publiquement, le moulin à rumeurs ne cesse de tourner ces derniers jours, alimenté par des fuites et des analyses prédisant sinon une révélation imminente, du moins une sortie dans le courant de l'année 2024.Les rumeurs suggèrent une console avec une puissance accrue et, potentiellement, un écran plus grand (on parle d' un écran LCD 8 pouces depuis les révélations du Wall Street Journal ), des aspects qui pourraient transformer radicalement l'expérience de jeu mobile et de salon. Et on commence déjà à parler de stock, avec possiblement 10 millions d'unités produites pour la première année fiscale EA, tout en gardant ses cartes proches de la poitrine, ne manque pas de rappeler son soutien continu à la Switch actuelle, abritant une variété de ses jeux, des titres compétitifs comme Apex Legends aux expériences coopératives saluées comme It Takes Two. EA est aussi arrivé sur le tard sur la console avec des remasters de Need for Speed mais l'éditeur s'est aussi fait très absent avec bon nombre de ses franchises.Bien qu'EA reste silencieux sur les détails spécifiques du successeur de la Switch en se gardant bien de spoiler la surprise que nous réserve Nintendo pour son annonce officielle prochainement, son optimisme pour l'avenir des consoles de jeu n'est finalement pas une surprise, ni son enthousiasme pour des machines... plus puissantes. Cette perspective, partagée par de nombreux acteurs de l'industrie, souligne un futur prometteur pour les jeux vidéo, même s'il faudra beaucoup d'ingéniosité pour que Nintendo répète avec la prochaine génération l'immense succès qu'aura été la Switch, qui fête dans un mois son 7e anniversaire : quelle vie !Sources : NintendoLife