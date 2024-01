Super Nintendo World Orlando en Floride se présente avec de superbes illustrations

Adventure awaits! SUPER NINTENDO WORLD, one of the five immersive worlds is opening at the all-new Universal Epic Universe theme park at Universal Orlando Resort in 2025.

#EpicUniverse https://t.co/tpcR5lWnf6 pic.twitter.com/0A3ECtSblV — Nintendo of America (@NintendoAmerica) January 30, 2024

Introducing Universal Epic Universe 30/01/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Rendez-vous est donné aux fans de Nintendo qui souhaiteraient découvrir le prochain Super Nintendo World actuellement en construction : il ouvrira ses portes en 2025 à Orlando en Floride et sera l'un des cinq parcs d'Universal Epic Universe.Pour l'occasion, Nintendo a diffusé sur X (Twitter) quelques rendus d'artiste pour nous immerger dans le parc en cours de construction actuellement et au sujet duquel on voit régulièrement passer de nouvelles photos.Universal propose sur son site officiel une superbe vidéo de présentation dans laquelle on retrouve les illustrations proposées dans le tweet de Nintendo, et quelques images issues des autres Super Nintendo World déjà ouverts au Japon et en Californie. Avec cet immense chantier, Universal va doubler la taille de ses parcs en Floride, avec l'idée de permettre au public de passer une semaine entière dans ses parcs pour en découvrir toutes les installations. Une semaine !On est encore loin du résultat final promis par ces esquisses, mais il faut admettre qu'on espère pouvoir un jour arpenter les allées de ce nouveau parc Nintendo américain. Pour le moment, on ne rêvera plus d'un parc Nintendo en Europe, le moulin de la rumeur d'un parc espagnol s'est arrêté depuis l'annonce d'une étude de marché en cours au Royaume-Uni.Il y a quelques jours, la rumeur, toujours elle, avait beaucoup réagi en découvrant des images d'Eiji Aonuma aux côtés de Shigeru Miyamoto, et le tweet de Nintendo nous donne terriblement envie d'être déjà en 2025 pour voir ce que Nintendo et Universal nous préparent : pas de signe d'une attraction Zelda, mais il doit bien rester une petite place quelque part pour un aménagement exclusif dans ce Super Nintendo World de Floride, non ?Source : X (Twitter)