SPYxANYA: Operation Memories débarque sur consoles le 28 juin 2024

Amoureux de la série SPY x FAMILY, préparez-vous à vivre des aventures trépidantes avec le tout nouveau jeu vidéo SPYxANYA: Operation Memories. Annoncé pour une sortie le 28 juin 2024, ce jeu sera accessible aux joueurs sur Nintendo Switch ainsi que sur PS4/PS5.Le cœur de ce jeu est Anya, la jeune fille télépathe de la famille Forger, connue pour son énergie débordante et son charme irrésistible. Les joueurs seront invités à l'aider à réaliser un devoir scolaire hors du commun : créer le plus bel album photo. Ce périple ludique mènera les joueurs à travers divers lieux et événements, offrant une pléthore de moments uniques à capturer, que ce soit à la maison, à l'école, ou lors de sorties inattendues.La promesse de SPYxANYA: Operation Memories est de fournir une expérience immersive dans l'univers de SPY x FAMILY, permettant aux fans de se connecter davantage avec ses personnages et leurs histoires.La bande-annonce disponible offre un aperçu de ce que le jeu a à offrir :Pour les joueurs en quête d'une expérience encore plus riche, une édition Deluxe numérique sera proposée. Elle inclura deux DLC enrichissants, offrant des accessoires stylés et des tenues exclusives pour la famille Forger, ainsi que d'autres objets spéciaux qui promettent d'ajouter une touche supplémentaire à l'aventure.Les fans de la série peuvent se réjouir de pouvoir bientôt s'immerger dans l'univers captivant de la série. Marquez vos calendriers pour le 28 juin 2024 et préparez-vous à rejoindre Anya dans ses nouvelles aventures !Source : Communiqué de presse