Sonic x Shadow Generations annoncé pour l'automne 2024

Voici quelque temps qu'une rumeur annonçait la sortie d'un remaster de Sonic Generations, mais ce sera finalement avec Shadow que ce retour aura lieu à l'automne 2024, à temps pour la sortie du film.La bande-annonce nous permet de voir un aperçu assez court de ce que le jeu proposera, mais on y voit bien Shadow parcourant des niveaux plus sombres, affrontant des créatures tentaculaires. La première partie du trailer, plus convenue, nous montre Sonic courant à toute vitesse dans des niveaux toujours aussi colorés.Inutile de préciser que la bande-annonce ci-dessus est la version PS5 du jeu, et non la version Switch, qui pourrait souffrir d'un downgrade assez violent comme on a déjà pu en connaître parfois sur des jeux multi-plateformes.La sortie de Sonic x Shadow Generations est prévue pour l'automne 2024.