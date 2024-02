Splatfest du 17 au 19/02/24 : choisissez votre jour de week-end préféré

Tout le monde sait que le week-end est le meilleur moment de la semaine... mais quel est le meilleur jour du week-end ?

À vous de le décider dans le prochain festival de #Splatoon3 qui démarrera le 17/02 ! pic.twitter.com/BzeCPw4iDa — Splatoon France (@Splatoon_FRA) February 1, 2024

Nintendo élève le débat de notre civilisation avec les questions posées pour proposer aux joueurs de s'inscrire dans l'équipe correspondant le mieux à leur choix personnel ! Pour le prochain Splatfest, la question est : "quel jour du week-end préférez-vous ?".Cela ne semble choquer personne que le vendredi soit considéré comme un jour de week-end, alors admettons que cela soit normal. On vous l'accorde, c'est un peu plus normal que choisir le mardi, alors on s'en contentera !Et vous, quel jour choisirez-vous de rejoindre pour ce Splatfest ? Les dates du festival sont d'ailleurs connues : vous pourrez défendre votre couleur du samedi 17 février à 1h jusqu'au lundi 19 février à 0h59.Source : Twitter