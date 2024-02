Konami, un bilan financier à 9 mois au beau fixe

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 - Sortie le 24 octobre ! (Nintendo Switch) 23/06/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Dans un contexte économique mondial marqué par l'incertitude et l'accumulation de mauvaises nouvelles dans les studios où les licenciements sont malheureusement nombreux en ce moment, Konami se distingue par une performance financière remarquable, illustrée par une hausse importante de ses revenus et bénéfices, qui a conduit le groupe à proposer une révision à la hausse de ses prévisions pour l'exercice en cours. Portée par le succès de ses derniers titres et une stratégie de diversification efficace, la firme japonaise retrouve son statut d'acteur qui compte dans le secteur du jeu vidéo.Le segment du Divertissement Numérique, principal moteur de croissance de Konami, a vu ses revenus atteindre environ 1,12 milliard d'euros, représentant près de 70% du chiffre d'affaires total de l'entreprise. Cette performance est notamment portée par le lancement de Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1 d'ailleurs disponible sur Switch et Momotaro Dentetsu World: Chikyuwa Kiboude Mawatteru, ce dernier ayant franchi le cap du million de copies vendues, sur Switch, peu après son lancement, s'érigeant d'ailleurs comme le septième jeu le plus vendu au Japon sur l'année.eFootball 2024, lointain héritier de la série Pro Evolution Soccer, s'inscrit dans cette dynamique de renouveau, en ciblant le marché en croissance de l'esport. Par ailleurs, le segment Amusement, bien que plus modeste, a plus que doublé ses profits à environ 15 millions d'euros, démontrant la pertinence de la diversification des activités de Konami.Face à ces résultats plus qu'encourageants, Konami ajuste ses prévisions à la hausse, avec un optimisme mesuré mais réel. Les revenus sont désormais attendus à environ 2,32 milliards d'euros pour l'exercice en cours, soit une hausse de 15% par rapport aux prévisions initiales.La bonne santé de Konami a en tout cas de quoi surprendre, même si on constate en bourse que le cours de l'action Konami, à la Bourse de Tokyo, a nettement gagné en valeur depuis le début de l'année. En un an, le cours de l'action a en effet progressé de plus de 50%, comme en témoigne cette courbe prise sur Google Finance Source : GamesIndustry.com