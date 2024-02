Monolith Soft recrute un développeur de jeu vidéo (ô surprise)

Dans le monde fascinant et imprévisible du développement de jeux vidéo, Monolith Soft, le studio derrière la série à succès Xenoblade Chronicles, a lancé un appel à candidature pour un "programmeur d'application" pour lequel on demande, tenez-vous bien, une expérience dans les jeux d'action 3D. Internet s'enflamme à la vue de cette offre d'emploi, car il semblerait qu'un studio de développement recrutant du personnel pour développer des jeux est révolutionnaire...Selon les investigations de My Nintendo News , et avec un peu d'aide de Google Traduction (on ne leur jettera pas la pierre !), on découvre que le candidat retenu aura pour fonction de "concevoir et développer divers programmes pour des jeux d'action 3D", incluant le contrôle des personnages, le comportement de l'IA ennemie, la progression des scènes et tout un tas d'éléments de conception.Pour pimenter un peu les choses, Monolith Soft indique que, bien que ce ne soit pas obligatoire, avoir de "l'expérience dans le développement de jeux d'action 3D" est un atout apprécié. Quelle audace : on pourrait presque croire qu'ils cherchent quelqu'un de qualifié pour le poste !Quant à savoir si cette recrue mystère travaillera sur le prochain jeu du studio, qui reste enveloppé dans le plus grand des mystères, ou sur un projet futur, c'est une énigme aussi intense que la trame narrative d'un Xenoblade Chronicles. Cependant, il est indéniablement excitant (ou du moins, on essaie de se convaincre) de les voir aller de l'avant et compléter leurs équipes avec de nouvelles ressources talentueuses.Rappelons que le dernier chef-d'œuvre de Monolith Soft, à part leurs contributions à des titres légendaires comme The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom et Splatoon 3, est Xenoblade Chronicles 3 accompagné de son pass d'extension, Future Redeemed. Tetsuya Takahashi, l'an dernier, a laissé entendre que le prochain jeu Xenoblade serait "radicalement différent". Alors, est-ce que cette annonce de recrutement présage l'arrivée de ce projet révolutionnaire ? Seul l'avenir nous le dira.En attendant, réjouissons-nous de voir Monolith Soft faisant ce que tout studio de développement fait de mieux : développer des jeux. Et qui sait ? Peut-être que recruter un développeur spécialisé dans les jeux d'action 3D est exactement ce qu'il faut pour développer un jeu d'action en 3D dans lequel on manie de grosses épées dans des décors majestueux ?Source : NintendoLife