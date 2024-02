Blazing Strike devrait enfin sortir sur Switch durant l'été 2024

L'éditeur Aksys revient enfin nous donner des nouvelles de son prochain gros titre de combats, avec un set de combattants en 2D-pixel respirant l'hommage aux titres forts de Capcom et SNK. Le jeu, développé par le studio RareBredd Makes Games, avait été annoncé à l'origine pour la Switch et les autres plateformes durant l'année 2021. Lors de la diffusion d'un live sur Twitch présentant les prochaines sorties du studio, "All Aksys", il a été enfin confirmé la sortie prochaine du jeu pour l'été 2024. Une annonce qui s'est accompagnée d'une nouvelle bande-annonce, que nous découvrons ci-dessous :





Blazing Strike | Character Trailer - MJ | NSW, PS4, PS5, PC 03/02/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube





Inspiré par les séries de jeux de combat d'arcade classiques de grands noms de l'industrie tels que Capcom et SNK, le prochain jeu de combat en 2D du développeur RareBreed Makes Games évoque l'excitation et la nostalgie des pionniers du genre pixel art en 2D tout en incorporant un système de jeu unique avec des mécaniques modernes.

Visuellement et du côté de l'animation, le jeu reste très prometteur. Les amateurs de castagnes ont un titre de plus à suivre pour cette année. Le jeu bénéficiera d'une édition limitée sur le store officiel D'Aksys et également sur la boutique américaine d'Amazon , au tarif de 59,99$ (+12,79$ de frais d'envoi vers la France). Dans un boitier de 24cm x 17cm x 4cm, outre la cartouche physique du jeu pour notre Switch, cette édition limitée proposera la B.O composée par J. Fobbs / Hyperlamb sur deux disques, un artbook en couleurs avec 112 pages et 14 cartes à collectionner de l’illustrateur principal Alejandro Tio Gary / Absolum. Une édition standard à 39,99$ est également disponible.

Si le support physique est clairement annoncé au niveau du marché américaine (et on peut aussi se procurer cette édition via PLayAsia), du côté de l'Europe cela reste en suspens. Démat uniquement ou une annonce physique un peu plus tardive, il faudra surveiller cette information.

Après avoir survécu à un événement apocalyptique, les restes de la civilisation humaine sont en plein désarroi. Dans ce monde dystopique dirigé par un gouvernement corrompu et meurtrier, un groupe de résistants est prêt à défendre le peuple. Parviendront-ils à renverser ces autocrates maléfiques ? Rejoignez la bataille pour affronter les combattants les plus forts de ce monde post-apocalyptique, car ils sont destinés à s'affronter au cours d'un long voyage vers la victoire. Blazing Strike vous demandera d'utiliser vos quatre boutons pour développer une panoplie complète de mouvements. Six attaques normales proposant des coups de poings et coups de pieds selon trois degrés de puissance, trois coups défensifs (blocage, garde et parer), une technique Rush Trigger facilitant les combos via un enchaînement d'attaques et de mouvements rapides (son inconvénient étant d'épuiser assez vite une jauge Rush Meter qui, une fois à plat, vous immobilisera votre personnage un petit moment, le rendant alors très vulnérable). Trois modes de jeux sont proposés : histoire, arcade et VS. Pour s'entraîner, vous pourrez utiliser le mode Persona AI pour vous battre contre un personnage imitant votre style de jeu ou tout simplement opter pour un combat contre des joueurs en ligne.

Caractéristiques principales du jeu données par l'éditeur : Blazing Strike vous demandera d'utiliser vos quatre boutons pour développer une panoplie complète de mouvements. Six attaques normales proposant des coups de poings et coups de pieds selon trois degrés de puissance, trois coups défensifs (blocage, garde et parer), une technique Rush Trigger facilitant les combos via un enchaînement d'attaques et de mouvements rapides (son inconvénient étant d'épuiser assez vite une jauge Rush Meter qui, une fois à plat, vous immobilisera votre personnage un petit moment, le rendant alors très vulnérable). Trois modes de jeux sont proposés : histoire, arcade et VS. Pour s'entraîner, vous pourrez utiliser le mode Persona AI pour vous battre contre un personnage imitant votre style de jeu ou tout simplement opter pour un combat contre des joueurs en ligne.

- Le classique rencontre le moderne : le système de ruée de Blazing Strike crée une nouvelle façon de vivre un jeu de combat classique en 2D.



- Un casting haut en couleur : Choisissez parmi 14 combattants jouables uniques et affrontez 3 boss cachés.



- Un mode histoire complet : Plongez dans l'univers de Blazing Strike avec des scènes, des dialogues, des missions et des combats complets.



- Humain contre IA : Entraînez votre Persona AI à imiter votre style de combat. Avec une IA Persona entraînée, les joueurs peuvent combattre un CPU qui joue comme eux, ou même faire combattre leur IA en ligne contre d'autres.



- Terrain d'essai mondial : Jouez des matchs en ligne contre des combattants du monde entier sans aucun retard de réseau, grâce à GGPO.