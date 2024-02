Plein de jeux indie se dévoilent : découvrez Lords of Exile, Tower of Dreams, Bestiario, Tales from Toyotoki, Tokyo Xanadu eX+ et Trackline Express

Lords of Exile

Lords of Exile - Release Date Trailer 03/02/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Tower of Dreams

Tower of Dreams Steam Next Fest Trailer 03/02/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Bestiario

Bestiario RPG Video Game Kickstarter Video 03/02/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Tales from Toyotoki

Tales from Toyotoki: Arrival of the Witch | Official Announcement Trailer | NSW, PS5 03/02/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Tokyo Xanadu eX+

Tokyo Xanadu eX+ - Switch Announce Trailer 03/02/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Trackline Express

Trackline Express - Trailer 1 03/02/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Lords of Exile est un jeu d'action et de plateforme en défilement latéral qui vous transporte dans les terres lointaines d'Exilia. La date de sortie du jeu a été annoncée : Lords of Exile sortira le 14 février. Ce titre vous invite à une quête de vengeance avec un gameplay varié, incluant des combats de boss où chaque victoire vous octroie de nouvelles compétences.Voici la bande-annonce du jeu :Son style retro mêlant de manière subtile le pixel art 8bit avec la physique des 16-bit, son gameplay et évidemment son histoire nous intriguent ! On surveille donc ce titre indépendant développé par Squidbit Works édité par PID Games avec attention !Source : Gematsu Ce platformer rétro, Tower of Dreams, confirme son arrivée sur Switch. Le jeu promet une aventure nostalgique à travers un univers onirique, mettant en avant un gameplay classique qui ravira les amateurs de défis à l'ancienne.Développé par Sour Lemon Studios, découvrez ce jeu de plateforme avec sa toute nouvelle bande-annonce issue du Steam Next Fest :Pour l'instant, pas de date de sortie précise, mais le studio nous annonce la sortie du jeu dans le courant de l'année 2024.Source : Nintendo Everything Bestiario combine astucieusement les éléments d'un RPG au tour par tour avec ceux d'un simulateur de vie, offrant une expérience de jeu originale, profonde et peut-être même enrichissante. Les joueurs pourront bientôt explorer ce monde fantastique rempli de créatures étranges sur leur Switch.Développé par Wiggin Industries, le jeu a été confirmé sur Switch dans la foulée du lancement de son financement sur la plateforme de financement participatif Kickstarter où 95000 euros ont déjà été récoltés auprès de 2418 contributeursbestiario : si vous souhaitez participer financièrement au projet, il est encore temps car le projet est ouvert durant tout le mois de février.Voici la bande-annonce du jeu :Ajoutons à cela que l'e distributeur SelectaPlay a conclu un accord avec Wiggin Industries pour proposer une édition physique du jeu. Celle-ci sera avant tout réservée aux soutiens financiers du projet sur Kickstarter à 40€ avec un package comprenant le jeu en version physique, des fonds d'écran, son nom dans les crédits, un livret d'artworks sur la mythologie du jeu, et 3 skins pour le personnage principal du jeu, Alexis.Pour la contribution à 75€, vous ajouterez une figurine de Lérez, des mentions comme Gold Supporter et votre nom dans le jeu et dans les vidéos de développement, et aurez accès à une version de développement.Et si vous contribuez à hauteur de 120 euros, vous ajouterez encore un accès à un serveur Discord exclusif, le jeu de cartes Bestiaro, et l'affichette au format A4. Tous les paliers sont décrits ici Il faudra toutefois se montrer patient, car développer un jeu demande du temps : Bestiaro ne devrait sortir qu'en décembre 2026.Source : Nintendo Everything Dans Tales from Toyotoki: Arrival of the Witch, préparez-vous à une aventure captivante mélangeant magie et mystère. Ce jeu d'aventure vous promet une histoire immersive où chaque choix compte, bientôt disponible sur Switch.L'histoire du jeu a tout du voyage mal organisé : Hikaru Nishime vient pour vivre chez son grand-père sur une ile isolée, mais découvre à son arrivée qu'elle est revenue sur le continent. Il ne lui reste plus qu'à trouver un endroit où dormir, c'est là qu'il fait la rencontre de Lilun, une sorcière venue sur l'ile pour ses propres raisons. Ce duo improbable va ainsi commencer une grande aventure.Voici la bande-annonce de ce jeu déjà disponible au Japon depuis avril 2023 :Tales from Toyotoki: Arrival of the Witch sortira durant l'été 2024 sur Nintendo Switch, édité par Aksys.Source : Nintendo Everything Tokyo Xanadu eX+ est un RPG d'action encore édité par Aksys Games qui arrive en juin sur la Switch en version physique. Explorez un Tokyo alternatif où réalité et dimensions parallèles se rencontrent, dans une quête épique mêlant combat et exploration.Ce n'est pas à proprement parler un nouveau jeu car Tokyo Xanadu eX+ est sorti sur PS4 en septembre 2016 au Japon, puis un an après dans le reste du monde, et enfin sur Switch en digital en Asie à l'été 2023. Développé par Nihon Falcom, le jeu nous emmène dans une ville frappée par un terrible séisme aux causes malignes.Voici la bande annonce du jeu :Pour accompagner la sortie physique de Tokyo Xanadu eX+, un set de 4 CD avec les 88 thèmes du jeu sera proposé, et uniquement disponible sur la boutique en ligne d'Aksys Games.Source : Gematsu Enfin, Trackline Express vous propose de construire et de gérer votre propre réseau ferroviaire dans ce jeu de construction de voies ferrées. Avec son approche unique du genre, ce jeu stimulera votre créativité et votre sens de la stratégie.Parce qu'évidemment, rien ne sera vraiment simple dans ce jeu où vos aptitudes de concepteur ferroviaire seront mises à mal par différentes situations menaçant l'intégrité physique de vos voyageurs : feux de forêts, attaques de mercenaires... Bref, le quotidien des conducteurs de trains !Voici la bande-annonce du jeu :Initialement prévu pour une sortie en 2023, le projet a pris du retard et aucune date de sortie n'est donnée sur Switch.Source : Nintendo Everything