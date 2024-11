Super Mario Party Jamboree : record de ventes en Europe pour Nintendo

Un troisième opus Switch qui cartonne

Nintendo remercie les fans avec des fonds d’écran exclusifs

Depuis sa sortie, #SuperMarioPartyJamboree est devenu le titre Mario Party qui s'est vendu le plus rapidement en Europe !

La Switch est peut-être dans sa huitième année — ce que Nintendo n'a pas manqué de nous rappeler dans sa conférence aux investisseurs plus tôt cette semaine, mais elle continue de briller grâce à des titres qui rencontrent un immense succès. Parmi eux, on trouve le récent Super Mario Party Jamboree : Nintendo a récemment annoncé qu'il s'agissait du Mario Party s’étant vendu le plus rapidement en Europe, tous opus confondus.Malgré deux titres Mario Party déjà disponibles sur Switch et qui ont vendu à eux seuls 34 millions d'exemplaires , à savoir Super Mario Party et Mario Party Superstars, Nintendo prouve qu’il reste de l’appétit pour les party-games ! Avec son nouveau Super Mario Party Jamboree, Nintendo a su renouveler la formule tout en capitalisant sur l’amour des fans pour cette franchise incontournable. Ce que nous n'avions pas manqué de souligner dans notre test de Super Mario Party Jamboree Ce succès rapide illustre la capacité de Nintendo à maintenir un parc de joueurs actif tout en attirant de nouveaux adeptes, même sur une console arrivée à maturité . Comme le dit le proverbe, jamais deux sans trois : Jamboree s'impose en Europe comme le Mario Party le plus populaire, et comme on l'a dit c'est plutôt mérité.Pour célébrer ce lancement record, Nintendo a décidé de remercier ses fans en offrant des fonds d’écran exclusifs Super Mario Party Jamboree pour ordinateur et téléphone portable. Ces designs colorés, mettant en vedette les personnages emblématiques de l’univers Mario, sont disponibles gratuitement via My Nintendo Cette belle performance de lancement prouve que la Switch n'a pas encore envie de tirer sa révérence. Nintendo continue de sortir des titres forts qui suscitent l'adhésion d'un large public. On finit par comprendre pourquoi Nintendo ne semble pas si pressé de nous présenter sa prochaine génération de console, mais il nous tarde quand même de pouvoir jouer à ces franchises sur une console plus costaude, huit ans après la production d'un processeur qui, en 2024, commence à montrer ses limites.Et vous, avez-vous déjà testé Super Mario Party Jamboree ? Partagez votre expérience en commentaire ci-dessous, ou rejoignez-nous sur Discord pour en discuter avec la communauté ! N'oubliez pas également qu'avec un compte PN, vous pouvez vous aussi donner votre avis sur les jeux, et ainsi aider les autres lecteurs à disposer d'avis différents pour confirmer si un jeu est fait pour eux ou non. Sur le test de Mario Party Jamboree , rendez-vous dans la barre latérale sur ordinateur et tablette, ou en bas de page sur mobile, pour donner votre avis.Sources : My Nintendo