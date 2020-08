News Rumeurs

bahascaux Il y a 3 jours 18h29 Citer Le partner showcase semble tout indiqué, rien qu'entre l'enregistrement du portage de NMH1 et le teasing de Suda51 sur le 3.



De toute façon plus les jours passent et plus ma théorie comme quoi on aura rien en dehors de 1 gros jeu (voir 2 selon comment il gèrent) pour la fin d'année de la part de Nintendo se confirme.

21stcentury Il y a 3 jours 19h30 Citer C'est ma dernière console Nintendo en ce qui me concerne. Cela fait 3 ans et demi que la console et sortie et si on retire les indés, il reste quoi ? Ils se moquent du monde.



Ils ont mis le paquet pour installer la console avec BOTW et Odyssey. Ensuite Smash Bros qui n'est que le même épisode que la WiiU avec quelques ajouts (il n'a pas dû leur coûter bien cher), Splatoon 2, la même chose et Crafted World, un sacré downgrade par rapport à Wooly World.



Depuis, ils s'assoient sur le succès de cette dernière sans se fouler le moins du monde et à quoi bon puisqu'elle se vend par palettes. En cette année 2020, Animal Crossing, un remake de Xenoblade et Paper Mario, merci au revoir.



Et pour BOTW 2, on aura le droit au même coup que le premier à savoir un jeu repoussé sans cesse pour maintenir en haleine...pour qu'il soit prêt lorsque la prochaine console sortira histoire de la lancer à son tour.

wiidefender Il y a 3 jours 20h50 Citer Quand je pense qu’à l’époque de la NES et de la SNES, on se contentait de 450/500 jeux pour le fullset et que personne ne se plaignait d’un potentiel manque de jeux...

freddy Il y a 3 jours 21h33 Citer Pauvres de nous il y’a que deux Zelda plusieurs mario des jeux comme diablo 3 witcher 3 Mario et les lapins cretins animal crossing et plein d’autre jeux, personnellement je trouve qu il y en a beaucoup,et c’est une des premières fois que j’ai autant de jeux sur une console.

Comment peux ton se plaindre du manque de jeux, certain ce sont peut être trompé de marque, ou alors il troll?

wiidefender Il y a 3 jours 21h38 Citer Mais oui, y’a masse de jeux ! Après qu’on dise ne pas y trouver son compte côté genres, je veux bien, mais dire qu’il y a pas de jeux, non, clairement non !

wiidefender Il y a 2 jours 08h23 Citer @21stcentury : il y a beaucoup de jeux très intéressants en exclues une fois ceux que tu cites enlevés avec juste pour exemples (et non exhaustif) :



ACTION : Astral Chain - Marvel Ultimate Alliance 3 - Daemon X Machina - Fire Emblem Warriors - ARMS



RPG : Fire Emblem Tree Houses - Xenoblade Chronicles 2 (+Torna) - Octopath Travelers - Pokemon Let's Go P&E, Pokemon Shield/Sword



AVENTURE : Mario+Rabbids Kingdom Battle - Luigi's Mansion 3 - Zelda Link's Awakening -



AUTRES : Super Mario Maker 2 - Gears Club Unlimited 1&2 - Mario Tennis Aces



Et là, je te parles même pas des portages WiiU dont la majorité des joueurs Switch n'ont pas possédé la console (honte à vous ^^) ni même des jeux non exclusifs qu'on peut trouver sur la machine en boite comme par exemple Hollow Knight, Streets Of Rage 4, les Doom/Wolfensteinet j'en passe !

Je le trouve véritablement tout indiqué comme tu le dit, le Parnet Shwocase est quasi certains. Maintenant pour ce qui est de ta théorie, elle tien la route et semble de plus en plus se profiler, seulement avec l'arrivée de la Next-Gen et des fêtes de fin d'année, Nintendo se doit de sortir quelque chose sinon c'est la casse assurée. A voir maintenant ce qu'il se produira, mais comment pourrait-il prétendre vouloir faire face aux consoles Next-Gen en fin d'année sans exclusivité forte en cette même période ?



Je le trouve véritablement tout indiqué comme tu le dit, le Parnet Shwocase est quasi certains. Maintenant pour ce qui est de ta théorie, elle tien la route et semble de plus en plus se profiler, seulement avec l'arrivée de la Next-Gen et des fêtes de fin d'année, Nintendo se doit de sortir quelque chose sinon c'est la casse assurée. A voir maintenant ce qu'il se produira, mais comment pourrait-il prétendre vouloir faire face aux consoles Next-Gen en fin d'année sans exclusivité forte en cette même période ?



Et ce n'est sûrement pas Bravely Default 2 qui changera la donne. Le jeu est certes intéressant, il n'a pas le potentiel vendeur dont Nintendo aura besoin.

freddy Il y a 2 jours 08h55 Citer Bonjour j’ai une question

Est ce que la compilation mario est vendeuse?

Parce que à part les nostalgiques qui va l’acheter?

Oups désolé ça fait deux questions

wiidefender Il y a 2 jours 13h28 Citer Je penses surtout à un Nintendo Direct plus conventionnel. On arrive à la date des Virtuals-Events de la Gamescom (du 27 au 30) et l'E3 ayant été sabordé par les événements survenus aux USA en juin, les "conférences" ont toutes été balancées courant juillet donc, Nintendo a une tribune importante à disposition car ce sont les seuls qui pourraient annoncer de la nouveauté !!!