Préparez-vous pour Prince of Persia: The Lost Crown !

Si on a perdu les nouvelles concernant le projet de remaster de l’opus les Sables Oubliés, un autre projet interne touche à son but : The Lost Crown, un titre imaginé dès le départ pour la Nintendo Switch puis peu à peu décliné pour les autres consoles. Si vous êtes impatients de prendre en main ce titre, un démo sera disponible sur la Nintendo Switch dès le 11 janvier, le jeu sortant le 18 janvier.





Sans surprise, la Switch bénéficiera de performances adaptées à sa puissance : du 60 fps en 720p pour pouvoir y jouer en mode nomade et du 1080p 60 fps en mode docké. C’est déjà bien même si quelques textures en gros plans restent perfectibles. Pour les amateurs de 4k, il faudra se rendre vers les consoles Next Gen.

On doit la création de ce nouvel opus inédit à Ubisoft Montpellier, derrière les différents épisodes de Rayman, dont les excellents Origins et Legends dont font partie une grande partie des développeurs de The Lost Crown. Un studio qui s’y connait en titres 2D de qualité et cela fait plaisir de voir une équipe bien francophone derrière son développement. Et cela devrait leur permettre de faire une pause salutaire après le développement plus que prise de tête de l’arlésienne Beyond Good & Evil 2.





Prince of Persia: The Lost Crown est donc un jeu à défilement horizontal de type 2,5 D (soit quelques éléments graphiques en 3D). A noter qu’au départ, le titre n’était pas censé être en 2D, c’est l’étude précise de ce qui a fait la force initiale de la franchise qui a fait basculer le projet vers cette direction.







Le jeu se déroule dans un univers fictionnel s’inspirant de l’empire Achéménide et vous place dans la peau du guerrier Sargon, membre du groupe des Immortels, nouveau protagoniste de la franchise, qui doit venir secourir le Prince Ghassam. Son chemin ne sera pas une partie de repos, les développeurs et le réalisateur Mounir Radi ayant souhaité revenir aux sources de la franchise, en faisant la part belle à la résolution d’énigmes autant qu’au combat vif et nerveux, vos capacités athlétiques et votre maîtrise totale de deux lames seront nécessaires. Le site Game Informer a publié une interview du réalisateur autour de ce jeu, que vous pouvez consulter en anglais ci-dessous :





Prince Of Persia: The Lost Crown | New Gameplay Today 06/01/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube





L’aventure se déroule au mont Qaf, où siègent les Dieux du Temps, qui devrait constituer une des composantes du gameplay du jeu. Mais de nombreux biomes sont prévus, avec leur propre identité, merveilles et dangers, pour égayer une bonne quinzaine d’heures de jeu, d’autant que vous allez peu à peu débloquer des super capacités uniques comme des pouvoirs temporels, afin de réaliser des combos mortels et vaincre des ennemis et des créatures mythologiques corrompus par le temps. En voici le dernier trailer.



Prince of Persia: The Lost Crown - World Trailer - Nintendo Switch 06/01/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube



[ESRB] Prince of Persia: The Lost Crown - Accessibility Deep Dive 06/01/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Deux éditions seront disponibles : la première standard, à 49,99 €, vous permettra de jouer le 18 janvier, l’édition collector à 59,99 € vous permettant de vous lancer trois jours en avance, dès le 15 janvier 2024. Outre cet accès anticipé, l’édition collector (uniquement en version digitale semble-t-il pour le moment) apportera la tenue d'Immortel pour Sargon, l'amulette Oiseau de prospérité et l'accès au guide d'aventure dématérialisé pour découvrir tous les mystères du Mont Qaf. Un bonus de précommande est également disponible sur le store Ubisoft, apportant une tenue faisant référence aux origines de la franchise.