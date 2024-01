Fantasy Life retardé à l’été 2024 mais Keiji Inafume veut se montrer rassurant

Après un développement plus long que prévu pour Mighty No. 9, développé par sa société Comcept en partenariat avec Inti Creates, c’est au tour de son nouveau projet ambitieux, FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time, pour Level-5, de connaître des retards successifs. Si dans un premier temps, le titre devait sortir sur Nintendo Switch en 2023, l’éditeur a annoncé en novembre dernier son report pour l’été 2024. Une nouvelle fenêtre de sortie encore assez large pour permettre à la fois de peaufiner le jeu mais aussi pour des raisons « stratégiques » selon les propos de Keiji Inafune qui participaient à la traditionnelle chronique du Nouvel An organisée par la revue japonaise Famitsu.

Le titre est présenté comme un Social slow-life RPG, c’est-à-dire une invitation à diriger votre héros et d’avoir toute liberté pour explorer et flâner sur une île en ruine, de nouez des amitiés, de fabriquer de nombreux objets et de construire votre propre ville.



De quoi plaire aux amateurs de titres comme Picontier, Stardew Valley, une partie des fans d’Animal Crossing, et bien entendu aux amateurs de la franchise de Fantasy Life qui existe depuis le 27 décembre 2012 sur 3DS.

Globalement on retrouve les fondamentaux de la franchise : vous créez un héros qui a accès à 14 carrières différentes (vous devriez pouvoir à nouveau en changer à tout moment, sauf durant certaines séquences de l’histoire) : 4 carrières de combats, 4 de récoltes (on notera au passage l'arrivée de l'indispensable cultivateur) et 6 de fabrications (avec comme nouveauté l'artiste)..





Vous améliorez vos statistiques par l’expérience accumulée, vous réussissez des défis pour débloquer de nouvelles compétences ou de nouvelles recettes, et vous croisez durant l’histoire des bonus supplémentaires. Dans cet opus, de mystérieux objets du passé appelés "Strangelings" peuvent être trouvés sur l'île. Ils semblent possédés par les esprits des défunts, mais ne seraient pas tout simplement des personnes à sauver ? Vous allez devoir voyager entre le passé et présent pour lever le voile sur les secrets de cette mystérieuse île.

Pour le moment, le jeu est graphiquement clairement dans la lignée des titres 3DS de ses débuts (et sa déclinaison mobile) et ….cela reste peut-être encore un peu léger pour un titre qui devait sortir en 2023 sur une console de salon portable comme la Switch. Alors pour pouvoir peupler un peu plus cet univers et surtout le rendre plus abouti visuellement, le jeu s’est vu accorder du temps supplémentaire. Le producteur de Fantasy Life, Keiji Inafune, a donc déclaré qu'il fera de son mieux pour " améliorer la qualité du jeu " à temps pour sa sortie à l'été 2024. Selon le PDG de Level-5 et ancien producteur de Fantasy Life, Akihiro Hino, Keiji Inafune a participé activement au processus de création. On peut donc espérer quelques mécaniques supplémentaires pour apporter un peu de sang neuf à la franchise.



FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time - The FLi's Makeover 06/01/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le jeu est prévu pour une sortie mondiale, une sortie retardée devrait aider au travail de localisation. Avec une sortie estivale, le titre semble parfait pour vous occuper durant la belle saison.





Source : Nintendo Life