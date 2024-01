The Pokémon Company participe financièrement pour soutenir les personnes touchées par le tremblement de terre du 1er janvier 2024.

La péninsule de Noto est la plus grande péninsule de la côte ouvrant sur la mer du Japon. Elle se situe à environ 300 km au nord-ouest de Tōkyō. La plus grande partie de la péninsule appartient à la préfecture d'Ishikawa. Ce territoire a été durement touché par le tremblement de terre de magnitude 7,5 survenu dans l'après-midi du 1er janvier 2024, puis par le tsunami qui a suivi. Le bilan reste encore partiel, entre habitations balayées par des vagues de plus de deux mètres, des glissements de terrain, des bateaux jetés à l'intérieur des terres : 126 morts, 210 personnes portées disparues, 516 blessés, près de 25 000 foyers encore sans électricité, 70 000 habitations sans eau et une course contre la montre pour tenter de découvrir les derniers survivants avec l’annonce de la neige ce dimanche.

Si dans de telles situations les actions de solidarité sont toujours bienvenues, en interne comme en provenance des pays étrangers, la Pokémon Company a souhaité participer financièrement à l'effort collectif en enclenchant deux actions. Via X (ex-Twitter), elle s’est engagée à faire un don de 50 millions de yens (soit environ 315 500 euros) à la Croix-Rouge japonaise et à d'autres organisations visant à aider les personnes touchées par la catastrophe et à restaurer les zones endommagées. Puis via le biais de sa « Fondation Pokemon With You », la société s'engage également à continuer de soutenir les enfants touchés par l'événement. Cette fondation avait été créée à l’origine en 2011 pour aider les victimes du tremblement de terre de la côte Pacifique du Tōhoku, qui avait causé le décès de presque 16 000 personnes à l’époque.







source : The Pokémon Company via NintendoSoup.