Super Nintendo World en Floride avance bien

En 2025, les fans de Nintendo du monde entier auront une nouvelle occasion de s'offrir un (onéreux) voyage Outre-Atlantique, avec l'ouverture attendue de Super Nintendo World dans le parc Universal Studios d'Orlando, en Floride. 2025 est certes encore loin, mais les travaux avancent, et de nouvelles images nous montrent que les ouvriers sont à pied d'oeuvre pour mener le projet à son terme.Super Nintendo World ouvrira dans dans l'expansion du Parc Universal appelée Epic Universe, qui se composera de 4 zones, un hub central et 3 hôtels. Super Nintendo World devrait être le coeur de ce nouvel ensemble ludique, avec ce que l'on a pu voir dans les photos des parcs déjà ouverts au Japon et en Californie.En effet, Super Nintendo World proposera en Floride ce qui fait le charme du parc au Japon, qui est pour l'heure le parc Nintendo le plus grand et qu'on vous propose de découvrir avec le regard de Fred dans cet article . En Floride, on retrouvera l'attraction Mario Kart: Bowser's Challenge, Yoshi's Adventure, et une réplique du grand huit Donkey Kong: Mine Card Madness.En marchant dans les allées, les joueurs découvriront les mille et uns détails imaginés par les ingénieurs lors de la conception du Parc, avec la facétie d'un certain Shigeru Miyamoto qui surveille le projet de près.Vous pourrez retrouver plus d'images dans l'article en source, mais ils ne nous voudront pas de vous montrer celle-ci pour vous inviter à aller voir les autres Super Nintendo World Orlando devrait ouvrir dans le courant de l'année 2025.Source : Eyntk.info via GoNintendo