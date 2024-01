Monster Hunter Rise franchit la barre des 13 millions de vente

Capcom peut avoir le sourire en cette nouvelle année 2024. L'éditeur qui célèbre le 20e anniversaire de la franchise Monster Hunter vient de fournir le dernier décompte des ventes pour les deux derniers titres commercialisés. Monster Hunter Rise, un temps exclusif à la console Switch, s'est écoulé à plus de 13 millions d'exemplaires dans le monde. L'extension Sunbreak a dépassé les six millions d'exemplaires.



Monster Hunter World de son côté, non disponible sur Nintendo Switch, fait encore mieux, avec 23 millions d'exemplaires à travers la planète. Les chasseurs ont donc été séduits en grand nombre pour aller abattre les terribles créatures. Capcom a partagé une vidéo célébrant la franchise et ses 20 ans !



New Year's 2024 Special Message | Monster Hunter 20th Anniversary 06/01/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

On peut espérer que le prochain opus, Monster Hunter Wilds, prévu pour 2025, fasse un détour sur la console de Nintendo qui sera commercialisée à cette époque! Pour le moment, rien n'est encore acté, le jeu reste prévu sur PC et consoles Next Gen.