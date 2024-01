Le Metroidvania GRIME Definitive Edition arrive sur Switch le 25 janvier

Il était prévu pour l’été 2022 mais son développement a été loin d’être un fleuve tranquille. Mais après privilégié leur jeu sur les autres plateformes en l’alimentant en contenus supplémentaires, les développeurs ont enfin pu achever le portage du titre sur la Nintendo Switch, en intégrant tout le contenu supplémentaire publié sur les autres plateformes. Il était temps car le 2e opus a été annoncé lors de la Gamescom 2023.







On récupère ainsi le contenu " Colors of Rot " et " Tinge of Terror " et nous aurons également le nouveau DLC gratuit " Parting Shade". Des ajouts qui se retrouvent dans le nouveau titre du jeu : GRIME Definitive Edition. L'éditeur Akupara Games et le développeur Clove Bite ont confirmé que le jeu sera lancé sur l’eShop de la Switch le 25 janvier 2024. Le titre est déjà disponible sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC via Steam, Epic Games Store et GOG.

Un matériau inhabituel s'effondre sur lui-même, le monde frémit, se contracte, et voilà que vous naissez. Un monde étrange, inconnu et pourtant familier vous attend. Votre défi sera de survivre aux horreurs qui vous attendent. Explorez un environnement surréaliste, parez et absorbez tous les ennemis que vous croiserez, et servez-vous de leurs aspects contre eux tandis que vous devenez peu à peu bien plus que ce que vous étiez autrefois.



GRIME - Announcement Trailer - Nintendo Switch

Dans GRIME, vous contrôlez une incarnation sans nom de la destruction, vous frayant un chemin à travers un paysage aberrant où règnent des monstres au design plus ou moins grotesque, nés de la roche. Armé de diverses "armes vivantes" et d'une tête semblable à un trou noir, vous consommez l'essence des morts pour vous renforcer et débloquer de puissantes améliorations. On retrouve un jeu d'exploration en 2D dans un univers sombre typique des souls-like. Classique dans sa forme, le titre se montre solide et a gagné de bonnes critiques d'ensemble sur les autres plateformes, saluant son ambiance et son sound design qui colle parfaitement à l'action.





Battre des ennemis et casser des éléments de décors vous permettra de récolter de la masse, une monnaie qui servira notamment à augmenter le niveau et les statistiques de notre personnage. Le titre vous encourage à appuyer au bon moment pour parer une attaque ennemie et lorsque leurs seuils de vie atteint un niveau précis, vous pourrez via une parade les détruire en une fois. Le jeu reste technique et difficile, avec des affrontements qui prennent un peu de temps, mais le jeu n'est pas insurmontable. Lorsque vous mourrez, vous ne perdez pas votre masse mais de l'ardeur, une énergie accumulée pendant les combats pour gagner plus de masse. Le jeu avec l'ensemble de ses DLC devrait vous occuper facilement pendant une quinzaine d'heure.



Grime - Official Tinge of Terror DLC Launch Trailer | Guerrilla Collective 2023 Showcase

Quelques détails donnés par l’éditeur :

Surréalisme à couper le souffle - Découvrez de mystérieux secrets dans des grottes suintantes et des déserts couverts de visages. Rencontrez des personnages d'un autre monde, appartenant à des civilisations différentes, dans un monde organique et interconnecté, le tout en 3D. Affrontez des ennemis nés du monde lui-même et engloutissez-les.





Combat mortel - Punissez vos ennemis en parant leurs attaques, frappez-les depuis le sol ou même dans les airs, et absorbez-les pour augmenter votre force alors que vous faites la guerre à un monde vivant.





Armes vivantes - Échangez en toute transparence des armes composées de créatures vivantes qui changent de forme au cours du combat, des haches à mâchoires aux fouets en forme de mille-pattes.





Progression unique des compétences - Traquez et absorbez des monstres difficiles pour améliorer vos compétences et personnaliser votre style de jeu.





Défiez des boss époustouflants - Battez des créatures des dizaines de fois plus grandes que vous. Adaptez-vous à leurs stratégies, résistez à leurs assauts et absorbez-les pour obtenir des capacités qui changent le jeu et qui affectent à la fois le combat et les déplacements.





Couleurs de pourriture - Découvrez de nouvelles capacités, de nouvelles armes et de nouveaux ennemis qui ne demandent qu'à s'emparer de vous. Explorez Childbed et découvrez les horribles mystères qui s'y cachent.





New Game Plus - De vieux ennemis vous lancent de nouveaux défis. Dépassez vos limites et améliorez vos armes et vos caractéristiques grâce à une progression infinie. Trouvez et combattez un redoutable boss secret.





Voilà, si ce descriptif et la petite vidéo de présentation vous donne envie, préparez vous à accueillir en fin de mois de titre. Le tarif n’est pas encore connu à l’heure où nous écrivons ce billet mais sur les autres consoles, il avait été lancé à 24,99 €.