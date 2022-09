Obtenez le Lucario de Sacha dans Pokémon Épée et Bouclier

Les distributions continuent dans Pokémon Épée et Pokémon Bouclier : à quelques semaines de la sortie de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, c'est la dernière ligne droite pour la génération de jeux Pokémon qui a accompagné la Nintendo Switch lors de sa période de lancement.Cela fait plusieurs semaines que nous vous parlons de toutes les distributions en cours dans Pokémon Épée et Bouclier : l'équipe de Sacha d'un côté et trois Pokémon fabuleux dans les magasins Micromania . D'autres distributions devraient avoir lieu en octobre !Aujourd'hui, c'est le code permettant d'obtenir Lucario qui est au coeur de cet article. Rendez-vous dans le menu Cadeau Mystère sur Pokémon Épée et Pokémon Bouclier pour renseigner le code "HAD0UW0CATCH".Il s'agit du dernier Pokémon de Sacha distribué. À noter que le Palarticho de Sacha est encore disponible jusqu'au 22 septembre.