Un superbe hommage en 73000 dominos pour Splatoon 3

Splatoon 3 (IN 72,984 DOMINOES!) 19/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Il aura donc fallu rien moins que 72984 dominos pour réaliser une série de tableaux consacrés à Splatoon 3, a-t-on pu découvrir ces jours-ci sur la chaîne YouTube de TheDominoKinc, une chaîne spécialisée dans la conception de chutes de dominos toujours impressionnantes !Dans leur dernière vidéo, le doute n’est pas permis et on reconnaît très vite les personnages emblématiques de la série :Au fil des ans, plusieurs hommages ont été rendus aux jeux et franchises proposées sur Nintendo Switch, vous pourrez les retrouver sur la chaîne YouTube du créateur.Source : YouTube via NintendoSoup