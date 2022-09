Shelly 'Bombshell' Harrison revient en 2023

On pensait avoir des nouvelles de l'extension Aftershock pour Ion Fury, et finalement 3D Realms nous annonce la suite directe de Ion Fury, Phantom Fury, pour un courant 2023. Et la bande-annonce ne peut qu'intriguer car les développeurs ont su faire mouche.







Si ce n'est pas la même équipe qui s'occupe de ce nouvel opis ( Voidpoint pour Ion Fury et une équipe de Slipgate Ironworks pour cette suite), on retrouve le moteur et de nombreux points communs avec le premier titre, tout en voulant se montrer encore plus badass mais surtout en dévoilant les origines du bras bionique de Shelly Harrison dite "Bombshell"



Car si ce nouvel opus s'avère nerveux avec de nombreuses interactions avec le décor et de nouvelles armes, c'est tout simplement l'envie de nous proposer ce qui aurait pu être le véritable projet initiale de Duke Nukem Forever qui est visée, avec une petite surprise finale, un certain John Blade, un des personnages principaux de la franchise SiN.

Des années après le combat de Shelly contre Jadus Heskel, un ancien collègue la sort du coma. Elle se réveille avec un bras bionique capable d'exploits incroyables et une nouvelle mission : retrouver le dangereux Demon Core, un artefact capable d'une destruction sans précédent, avant que les méchants ne mettent la main dessus.

Partez pour une aventure pleine d'adrénaline à travers les États-Unis pour affronter des soldats menaçants, des cyborgs vicieux, de vils mutants et des boss difficiles. Détruisez les ennemis lors d'escarmouches satisfaisantes dans les hôtels miteux d'Albuquerque, explorez les installations abandonnées de Los Alamos, défendez les rues de Chicago et plongez dans des lieux plus sinistres au cours de son périple.

Le monde de Phantom Fury offre une interactivité incroyable. Pilotez des hélicoptères, résolvez des énigmes environnementales, piratez des ordinateurs entièrement utilisables, jouez aux machines d'arcade et au hockey sur coussin d'air, et bien plus encore - si vous le voyez, vous pouvez probablement jouer avec. Chaque mission est accompagnée de moyens surprenants d'interagir et de contourner les obstacles de manière créative.

La prédisposition de Shelly pour les armes puissantes nécessite un arsenal impressionnant, et Slipgate Ironworks est à la hauteur. Maniez plus de 20 armes, depuis son fidèle revolver Loverboy et ses bombes Bowling jusqu'à de nouveaux équipements comme des fusils à pompe perforants, des dispositifs de tir en mousse électrifiée et des drones contrôlables. Améliorez les armements avec des mods comme de nouvelles fonctions de tir pour déchaîner l'enfer. Déverrouillez de nouvelles capacités pour le nouveau bras de Shelly, comme des coups de poing et des boucliers électriques, afin de relever les défis sur le chemin du Demon Core.

On découvre tout de suite cette bande-annonce prometteuse et on vous renvoie à la lecture du test de Ion Fury , les premières aventures de Shelly sur Switch.